Cristiano Ronaldo, cel mai bogat în 2024! Cum arată topul sportivilor cu cele mai mari câştiguri în acest an

Am auzit de multe ori sintagma că sportul a devenit o industrie, astfel că, de multe ori, spectacolul sportiv este condiționat de profiturile uriașe. Toată lumea implicată în sport vrea să producă și mai mult, cluburile vor să câștige și mai mult, noi competiții sunt adăugate într-un calendar și așa sufocat de evenimente. Iar raţiunile sunt financiare.

Cristiano Ronaldo, cel mai bogat în 2024! Topul sportivilor cu cele mai mari câştiguri

Datorită acestei industrii în plin boom, sportivii câştigă sume record, care doar în urmă cu câţiva ani păreau adevărate utopii. Dar la vremuri noi, regii banilor sunt… de fapt au rămas… tot cei vechi! Cristiano Ronaldo, Leo Messi sau Lebron James sunt în topul câştigurilor financiare pe 2024, o ierarhie care are şi nume surpriză. FANATIK vă prezintă cel mai bine plătiţi sportivi din 2024.

ADVERTISEMENT

1. Cristiano Ronaldo – 260.000.000 de dolari (200 de milioane salariu + 60 de milioane publicitate+marketing)

din 2024. În mare parte graţie contractului faraonic cu Al Nassr. Arabii îi plătesc 200 de milioane de dolari pe sezon, cel mai mare salariu din istoria sportului, dar având în vedere ambiţiile Arabiei Saudite, banii sunt bine investiţi. FIFA tocmai a anunţat că ediţia 2034 a Cupei Mondiale va avea loc acolo, un vis îndeplinit pentru şeicii saudiţi care priveau amar cum rivalii mai „săraci” din Qatar au găzduit competiţia înaintea lor. Deşi este unul dintre sportivii cu cele mai mari câştiguri din publicitate, Cristiano Ronaldo încasează „doar” 60 de milioane de dolari, câştigurile totale ale portughezului în 2024 fiind de peste un sfert de miliard.

„Dacă nu crezi că ești cel mai bun, atunci nu vei realiza niciodată tot ceea ce ești capabil”, Cristiano Ronaldo

2. Jon Rahm – 218.000.000 de dolari (198 de milioane câştiguri + 20 de milioane din publicitate+marketing)

Jon Rahm este marea surpriză din acest clasament. Jucătorul spaniol de golf este unul dintre cei mai importanţi din lume, dar performanţa financiară din 2024 este datorată faptului că a acceptat oferta de a intra în LIV Golf, o serie de turnee finanţate de Fondul de Investiţii al Arabiei Saudite. Astfel, un jucător care până la finalul anului 2023 a avut câştiguri totale de 70 de milioane de dolari în carieră ajunge ca doar într-un an, 2024, să îşi tripleze această sumă. LIV Golf îşi plăteşte sportivii cu sume astronomice, fondul de premiere din acest an fiind de aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Ce an pentru Jon Rahm, care în urmă cu doi ani critica formatul LIV Golf, dar la care a aderat în 2024.

ADVERTISEMENT

3. Leo Messi – 135.000.000 de dolari (65 de milioane din salarii + 70 de milione de din publicitate+marketing)

Leo Messi este considerat de mulţi cel mai buni fotbalist din toate timpurile. După plecarea de la PSG a acceptat oferta de la Inter Miami, care îi oferă un salariu de 65 de milioane de dolari. Argentinianul nu a vrut să joace la Al Hilal, deşi arabii îi ofereau, atenţie, 300 de milioane de dolari pe sezon. Chiar şi aşa, superstarul argentinian este pe podiumul celor mai bine plătiţi sportivi din lume, asta pentru că încasează mai mult din marketing şi publicitate: 70 de milioane de dolari. De remarcat e faptul că Messi se menţine pe acest podium din 2015 încoace.

„A fi numit printre cei mai buni din lume este special și frumos. Dar dacă nu câștig trofee, nu e nicio victorie. Banii nu sunt un factor motivant. Banii nu mă emoționează și nu mă fac să joc mai bine”, Leo Messi

4. Lebron James – 128.200.000 de dolari (48,2 milioane salariu + 80 de milioane publicitate+marketing)

Lebron James este cel mai bine plătit baschetbalist al lumii. Starul lui Los Angeles Lakers are un salariu de 48,2 milioane de dolari, contractul fiind valabil până în 2026. , averea baschetbalistului fiind de 1,2 miliarde de dolari. Fiul lui LeBron James, Bronny, a semnat şi el cu Lakers la începutul acestui sezon, având un salariu de 1,1 milioane de dolari, bani de „seminţe” pentru tatăl său. LeBron James este în 2024 sportivul cu cele mai mari câştiguri din publicitate şi marketing: 80 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

„Când aveam 5 ani, s-au întâmplat niște lucruri din punct de vedere financiar și m-am mutat de șapte ori într-un an. Ne-am mutat din apartament în apartament, locuind uneori cu prietenii. Mama spunea mereu: «Nu te simți confortabil, pentru că s-ar putea să nu fim aici mult timp»”, Lebron James

5. Giannis Antetokounmpo – 111.000.000 de dolari (46 de milioane salariu + 65 de milioane din publicitate+marketing)

„The Greek Freak” este unul dintre cei mai buni jucători din NBA. Iar de asta a avut grijă şi în momentul în care şi-a negociat contractul cu Bucks, unde are un salariu de 46 de milioane de dolari. Grecul şi-a condus echipa spre titlul din NBA în 2021. Actualul contract, numit supermax, îi garantează 228,2 milioane de dolari pe 5 ani, iar asta îl pune la un nivel similar cu Lebron James. În plus, Giannis este un sportiv foarte marketabil, cu venituri de 65 de milioane de dolari din diverse alte contracte de publicitate.

6. Kylian Mbappe – 110.000.000 de dolari (90 de milioane salariu + 20 de milioane din publicitate+marketing)

Superstarul francez a rămas liber de contract în vară, când a semnat cu Real Madrid. Dar, datorită salariului uriaş de la PSG este în topul sportivilor pe 2024. Telenovela mutării la Real care durează de ani de zile s-a încheiat în 2024, asta chiar dacă scăderea salarială este semnificativă: Mbappe câştigă „doar” 36 de milioane de dolari anual pe „Santiago Bernabeu”. Din alte contracte, Mbappe îşi rotunjeşte veniturile cu alte 20 de milioane de dolari, iar cu 110 milioane produse în 2024, Mbappe ocupă locul 6 în acest top.

ADVERTISEMENT

7. Neymar – 108.000.000 de dolari (80 de milioane salariu + 28 de milioane publicitate+marketing)

Neymar a jucat în total 42 de minute în 2024. Măcinat de accidentări, starul brazilian a profitat din plin de contractul de „şeic” semnat cu Al Hilal, care îi dă un salariu de 80 de milioane de dolari pe sezon. Este una dintre cele mai neperformante mutări din istoria sportului, Neymar fiind unul dintre jucătorii cu cel mai mare salariu din istorie, dar cu aport zero în ceea ce priveşte performanţa sportivă. Cândva considerat urmaşul lui Messi şi Ronaldo, Neymar e mai aproape de retragere decât cei doi monştri sacri din fotbal. Dar dacă va agăţa ghetele în cui, o va face cu buzunarele pline. Contractul cu Al Hilal e valabil până în vară. Pe lângă salariu, Neymar a câştigat alte 28 de milioane din publicitae şi marketing.

8. Karim Benzema – 106.000.000 de dolari (100 milioane salariu + 6 milioane din marketing+publicitate)

Karim Benzema intră în topul celor mai bine plătiţi sportivi din 2024 graţie contractului cu Al Ittihad. Deşi a fost om de bază la Real Madrid, club la care a câştigat Balonul de Aur în 2022, Benzema a primit acceptul clubului în vara anului 2023 de a pleca în Arabia Saudită. Salariul de 100 de milioane de dolari nu putea fi combătut, iar „galacticii” i-au dat drumul gratis atacantului, în semn de apreciere pentru performanţele la care a pus umărul. Francezul îşi petrece ultima parte a carierei în condiţii financiare foarte lucrative, având în vedere că veniturile din celelalte contracte sunt insignifiante în comparaţie cu salariul, doar 6 milioane de dolari.

9. Steph Curry – 102.000.000 de dolari (52 milioane salariu + 50 de milioane marketing+publicitate)

Steph Curry este cel mai bine plătit (strict salariu) baschetbalist din NBA din 2017 încoace. Iar salariul său creşte progresiv de la sezon la sezon. În 2017 a încasat 34.682.550 de dolari, în 2024 a luat 52.000.000, iar la finalul actualului contract, în 2026, va încasa 59.606.817 de dolari. Superstarul lui Golden State Warriors face o avere şi din marketing şi publicitate, cu venituri anuale de 50 de milioane de dolari, care îl face să depăşească suta de milioane pe an. În vară, Steph Curry a devenit şi campion olimpic la Paris, alături de Dream Team-ul american din care a făcut parte şi Lebron James. Cel mai probabil, Curry va fi cel mai bine plătit jucător din NBA pentru un deceniu. În 2027, ştafeta va fi preluată de Damian Lillard, care va încasa de la Bucks nu mai puţin de 63.228.828 de dolari.

10. Lamar Jackson – 100.500.000 de dolari (98.5 milioane salariu + 2 milioane marketing+publicitate)

Cel mai bine plătit jucător de fotbal american este Lamar Jackson, quarter-back la Baltimore Ravens. A câştigat până acum de două ori premiul de MVP în liga nord-americană, dar Ravens nu s-a apropiat până acum de Superbowl, deşi e creditată an de an cu şanse mari să obţină trofeul suprem. Jackson a fost cel mai bine plătit jucător în 2024, dar veniturile din publicitate şi marketing nu se apropie de salariu, doar 2 milioane.

Radu Drăguşin, cel mai bine plătit sportiv român în 2024

România este într-o altă ligă în ceea ce priveşte veniturile obţinute de sportivii autohtoni. Pe primul loc în această ierarhie se află Radu Drăguşin. Transferat în ianuarie 2024 de Tottenham pentru 25 de milioane de euro de la Genoa, Drăguşin are un salariu anual net de 2,8 milioane de euro. El e urmat în această ierarhie de Nicolae Stanciu, Dennis Man şi Florinel Coman, care câştigă câte două milioane de euro pe an. Deşi a dispărut de pe radarul echipei naţionale, portarul Ionuţ Radu e sus la capitolul venituri, cu 1,8 milioane de euro salariu, graţie contractului cu Inter.

Topul celor mai bine plătiţi sportivi români:

1. Radu Drăguşin – 2.800.000 de euro

2. Dennis Man – 2.000.000 de euro

3. Nicu Stanciu – 2.000.000 de euro

4. Florinel Coman – 2.000.000 de euro

5. Ionuţ Radu – 1.800.000 de euro

CR7 face 24.000 de euro pe oră din salariu!

Cristiano Ronaldo este sportivul care produce cei mai mulţi bani în 2024. Al Nassr îl plăteşte cu 24.000 de euro pe oră, indiferent că joacă se antrenează sau doarme. Nike i-a oferit contract pe viaţă, alte branduri cu care şi-a asociat imaginea fiind: Armani, TAG Heuer, Kickoff, Herbalife, Livescore, Clear, Binance, PokerStars sau Castrol.

Pe lângă aceste contracte, Ronaldo are afaceri de succes în domeniul hotelier şi în modă. În 2021, Cristiano Ronaldo este primul om care a atins cifra de 500 de milioane de urmăritori pe reţelele de socializare, iar asta îi aduce aproximativ 4 milioane de euro pentru fiecare postare sponsorizată. Prezenţa lui în social media a generat pentru Nike aproximativ 500 de milioane de euro pe an. Cuplul Cristiano Ronaldo – Georgina Rodriguez este considerat al doilea cel mai bogat cuplu al lumii sportului după David şi Victoria Beckham.

Simone Biles, cel mai „marketabil” sportiv din 2024

Chiar dacă nu apare în topul veniturilor, Simone Biles este considerată cel mai marketabil sportiv din 2024, adică are cea mai mare putere de influenţă faţă de fani sau consumatori vis-a-vis de un anumit produs. Gimnasta din Statele Unite a fost starul Jocurilor Olimpice din 2024. În momentul în care Biles concura la Paris, Bercy Arena se umplea de staruri: Bill Gates, Tom Cruise, Serena Williams, Snoop Dog fiind doar câţiva dintre ei.

Pe locul doi în acest top apare Vinicius Jr. Brazilianul a fost favorit să ia Balonul de Aur în 2024, „suflat” de Rodri, într-o ceremonie marcată de un scandal uriaş. Giganţii Lebron James, Leo Messi şi Cristiano Ronaldo apar în acest top, alături de alţi sportivi cu venituri incomparabile precum baschetbalista Caitlin Clark, gimnasta Rebeca Andrade sau rugbyista din SUA, Ilona Maher. Importanţa Jocurilor Olimpice de la Paris este vizibilă în ceea ce priveşte acest top, nu mai puţin de 21 de sportivi din top 50 fiind protagonişti la JO 2024, cu Simone Biles vârf de lance.

Cei mai marketabili sportivi din 2024:

1. Simone Biles (gimnastică)

2. Vinicius Jr. (fotbal)

3. Lebron James (baschet)

4. Catlin Clark (baschet)

5. Leo Messi (fotbal)

6. Rebeca Andrade (gimnastică)

7. Kylian Mbappe (fotbal)

8. Ilona Maher (rugby)

9. Cristiano Ronaldo (fotbal)

10. Katie Ledecky (înot)

Cei mai marketabili sportivi din 2010 până în prezent

2010: Lebron James (baschet)

2011: Usain Bolt (atletism)

2012: Neymar Jr. (fotbal)

2013: Neymar Jr. (fotbal)

2014: Lewis Hamilton (Formula 1)

2015: Genie Bouchard (tenis)

2016: Steph Curry (baschet)

2017: Anthony Joshua (box)

2018: Paul Pogba (fotbal)

2019: Naomi Osaka (tenis)

2020: Leo Messi (fotbal)

2021: Simone Biles (gimnastică)

2022: Cristiano Ronaldo (fotbal)

2023: Leo Messi (fotbal)

2024: Simone Biles (gimnastică)

7 dolari pe secundă câştigă Ronaldo din salariul la Al Nassr

1.200.000.000 de dolari este averea estimată a lui LeBron James

2.100.000.000 de dolari este averea lui Ion Ţiriac, printre cei mai bogaţi oameni de sport din istorie