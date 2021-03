Cristiano Ronaldo, cel mai bun jucător din Serie A în sezonul trecut! Cum arată echipa ideală

Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost desemnat cel mai bun jucător din Serie A în sezonul trecut, după voturile primite din partea celorlalți fotbaliști din campionatul Italiei.

Starul portughez se află într-un moment mai puțin fast al carierei sale, fiind criticat tot mai des, mai ales că ”Bătrâna Doamnă” a fost eliminată surprinzător de FC Porto în optimile Champions League.

Presa din Spania a anunțat că agentul Jorge Mendes pregătește deja revenirea lui Ronaldo la Real Madrid, iar mutarea ar fi agreată și de conducătorii ”galacticilor”.

Până vom vedea care va fi viitorul lui Cristiano Ronaldo, superstarul portughez a primit premiul pentru cel mai bun jucător din Serie A în sezonul 2019-2010, în care a marcat 31 de goluri și a ajutat-o pe Juventus să câștige titlul de campioană.

”A fost un an ciudat, un an pe care nimeni nu spera să-l trăiască, dar la nivel personal și pentru echipă a fost un an pozitiv deoarece am câștigat campionatul. Să jucăm pe stadioane goale a fost cam dificil la început, dar scopul a fost să câștigăm campionatul și am reușit. Din păcate, am ratat Liga Campionilor, dar așa este fotbalul”, a declarat Ronaldo, conform Gazzetta dello Sport.

”A fost un an pozitiv și ciudat în același timp. Mă întorc la golul cu capul din meciul cu Sampdoria, care după părerea mea este cel mai frumos gol. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru că fără ei nu ar fi fost posibil să primesc acest premiu. Și apoi toți colegii care m-au votat ca cel mai bun jucător al anului. Mă simt foarte norocos și foarte fericit”, a continuat portughezul.

Juventus domină echipa ideală

”Cred că constanța, încrederea în propriile mijloace, munca, pasiunea, sunt secretul pentru a continua. Acesta este cel mai important aspect, deoarece îmi oferă motivația corectă. Și aceste elemente trebuie să coexiste în fiecare zi, altfel este imposibil să joci la acest nivel, indiferent dacă ai 34, 35, 36 sau 40 de ani. Trebuie să fii motivat și să ai o mare disciplină”, a încheiat Ronaldo.

La Gala Fotbalului Italian a fost stabilit și cel mai bun ”11” al sezonului precedent: Gianluigi Donnarumma (Milan) – Robin Gosens (Atalanta), Stefan de Vrij (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Theo Hernandez (Milan) – Nicolo Barella (Inter), Alejandro Gomez (Atalanta), Luis Alberto (Lazio) – Paulo Dybala (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus).

Cea mai bună echipă a sezonului a fost desemnată Atalanta, în timp ce tehnicianul bergamascilor, Gian Piero Gasperini, a fost ales cel mai bun antrenor. Titlul pentru cel mai bun arbitru i-a revenit lui Daniele Orsato.

