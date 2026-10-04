Marele Zinedine Zidane, plecăciune în fața lui Cristiano Ronaldo după scandalul cu Jorge Jesus: „Jos pălăria în fața lui”

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Tensiunile dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și echipa națională a Portugaliei continuă să crească, asta după ce superstarul lusitan a apreciat un videoclip publicat pe rețelele de socializare în care Felipe Melo (43), fost internațional brazilian, i-a criticat pe selecționerul Jorge Jesus (72) și pe colegii lui CR7 de la prima reprezentativă pentru lipsa de respect cu care l-au tratat pe acesta. Ulterior, au venit și reacțiile lui Zinedine Zidane (54), selecționerul Franței, respectiv Ruben Amorim (41), antrenorul lui AC Milan, care, de asemenea, par să-i țină partea atacantului de la Al Nassr.

Cristiano Ronaldo amplifică scandalul din Portugalia!

Ruptura lui de naționala lusitană a produs o vâlvă uriașă în mediul online, iar cele mai multe critici au fost primite de selecționerul Jorge Jesus, respectiv de jucătorii rămași în angrenajul primei reprezentative. Un număr covârșitor de fani ai lui CR7 și-au manifestat furia și disprețul față de modul în care a fost tratat idolul lor, însă și câteva nume importante din fotbalul mondial și-au exprimat suportul pentru veteranul în vârstă de 41 de ani. Printre aceștia s-a numărat și Felipe Melo, fost internațional brazilian, care a explicat foarte clar faptul că Ronaldo nu merită o astfel de ieșire din scenă, făcând o comparație și cu marele rival al acestuia, Lionel Messi.

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„Observ o diferență grotescă între felul în care colegii se comportă cu Cristiano Ronaldo și modul în care jucătorii din Argentina îl tratează pe Leo Messi. Observ mult mai mult respect venit chiar de la adversarii care joacă împotriva lui Cristiano, iar acest lucru mi se pare complet greșit. Nimeni nu ajunge la nivelul lui Cristiano Ronaldo. Este inacceptabil. Nu poți lăsa cel mai bun jucător din istorie să plece în acest mod, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pur și simplu nu se poate”, a declarat Felipe Melo pentru SportV.

Videoclipul respectiv a fost publicat pe Instagram, iar la scurt timp Cristiano Ronaldo a apreciat postarea, stârnind și mai multă controversă, asta după ce în ultimele ore s-au vehiculat mai multe zvonuri potrivit cărora și, implicit, revenirea la echipa națională.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has LIKED an Instagram post in which Felipe Melo criticizes the Portugal players. 😳🇵🇹 🗣️ “They don’t treat Ronaldo the way Argentina’s players treat Messi.” “NONE of them comes close to Cristiano.” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Zinedine Zidane a făcut o plecăciune în fața lui CR7!

La conferința de presă premergătoare partidei de luni, pe care Franța o va disputa împotriva primei reprezentative din Belgia, Zizou a ținut să scoată în evidență cariera fabuloasă a internaționalului lusitan, însă nu a dorit să abordeze subiectul picant în care este implicat CR7. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristiano, evidențiind rolul decisiv al atacantului portughez în perioada de succes pe care Zidane a trăit-o pe banca tehnică a lui Real Madrid, între 2016 și 2018.

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„Trebuie neapărat să aducem un omagiu marii sale cariere. Am avut norocul de a-l avea alături, m-a ajutat să câștig multe trofee. Îmi scot pălăria în fața lui Cristiano! Am întotdeauna un respect uriaș pentru cei alături de care am colaborat”, a declarat Zidane, citat de A Bola.

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Și Ruben Amorim „îi ține spatele” lui CR7 în scandalul cu Jorge Jesus!

Principalul motiv pentru care CR7 a tot fost criticat în ultimii ani este reprezentat de vârstă sa și, implicit, de faptul că superstarul lusitan nu mai performează ca odinioară. Totuși, Ruben Amorim, antrenorul lui AC Milan și fost coleg cu Cristiano la naționala Portugaliei, este de părere că acest criteriu nu este unul decisiv, cel puțin pentru el.

„Vârsta nu contează absolut deloc, eu nu judec fotbaliștii după acest criteriu. Mă interesează doar ceea ce poate aduce acel jucător echipei la momentul respectiv. Faptul că are 18 sau 40 de ani este total irelevant pentru mine. Cine demonstrează la antrenamente că este într-o formă mai bună și poate ajuta echipa să câștige, acela va juca”, a explicat Ruben Amorim pentru Sky Sports Italia.

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La primul meci fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a învins-o pe Danemarca la Copenhaga cu scorul de 4-2, iar următoarea partidă va avea loc duminică, pe Estadio do Dragao din Porto, împotriva primei reprezentative din Norvegia, duel la care, de asemenea, Cristiano va absenta.