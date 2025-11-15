Sport

Cristiano Ronaldo, criticat în Portugalia: “Ar trebui să-i fie rușine!”. Nimeni nu a avut milă de lusitan

După eliminarea din partida cu Irlanda, Cristiano Ronaldo a răspuns cu gesturi golănești spre tribune. Deloc surprinzător, a fost făcut praf în presa din Portugalia.
Răzvan Scarlat
15.11.2025 | 17:45
Cristiano Ronaldo criticat in Portugalia Ar trebui sai fie rusine Nimeni nu a avut mila de lusitan
Cristiano Ronaldp, criticat în Portugalia după eliminarea cu Irlanda. Sursa foto: sportpictures.eu
Portugalia este pe punctul de a se califica la Cupa Mondială 2026. O victorie împotriva Armeniei, duminică, este suficientă. Există, însă, multă tensiune după eșecul suferit de lusitani în fața Irlandei, scor 0-2. Cristiano Ronaldo a fost eliminat după ce și-a lovit cu cotul un adversar, iar presa din țara natală nu l-a menajat deloc.

Cristiano Ronaldo, făcut praf în Portugalia

În primă fază, a primit doar un cartonaș galben, dar VAR a intervenit, iar starul portughez a fost, în cele din urmă, eliminat. În timp ce părăsea terenul, atacantul lui Al Nassr a făcut gesture golănești spre tribune, un comportament care a stârnit nemulțumire în țara sa.
Presa a fost deosebit de critică, în special A Bola, care a deschis unul dintre editorialele sale cu un titlu dur: „Cristiano, ar trebui să-ți fie rușine!”. Jurnalistul Hugo Vasconcelos a continuat: “pentru el, regretabil nu a fost doar cotul, ceva ce se poate întâmpla în focul competiției, ci teatrul care a urmat după”.

În același text jurnalistul detaliază ce a deranjat enorm: “Lacrimile care sugerau că irlandezul a exagera, gesturile de neînțelegere, aplauzele ironice îndreptate către public… ca și cum eliminarea ar fi fost responsabilitatea fanilor”. Un portret nefavorabil al căpitanului portughez într-o seară de uitat.

Selecționerul Irlandei nu l-a menajat deloc de starul lusitanilor

Selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, nu a lăsat nici el incidentul să treacă neobservat. “Totul era clar când a părăsit terenul. Nu mai era nimic de spus. A fost un moment de pură prostie din partea lui”, a concluzionat el după meci.

Titular cu Irlanda, Cristiano Ronaldo a făcut un meci slab. Mai mult, în minutul 62 a fost eliminat. Portughezul și-a lovit cu cotul un adversar, fără a avea nici cea mai mică intenție de a juca mingea. Imediat după ce a văzut cartonașul roșu, CR7 a aplaudat ironic fanii irlandezi. În plus, a avut un schimb de replici cu Heimir Hallgrimsson, selecționerul Irlandei. Va primi cel puțin două etape de suspendare și ar putea rata primul meci al lusitanilor de la Cupa Mondială.

Cu o victorie duminică, în fața Armeniei, Portugalia și-ar asigura calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

