Cristiano Ronaldo, criticat în Portugalia: “Ar trebui să-i fie rușine!”. Nimeni nu a avut milă de lusitan

ADVERTISEMENT

Portugalia este pe punctul de a se califica la Cupa Mondială 2026. O victorie împotriva Armeniei, duminică, este suficientă. Există, însă, multă tensiune după eșecul suferit de lusitani în fața Irlandei, scor 0-2. Cristiano Ronaldo a fost eliminat după ce și-a lovit cu cotul un adversar, iar presa din țara natală nu l-a menajat deloc.

Cristiano Ronaldo, făcut praf în Portugalia

În primă fază, a primit doar un cartonaș galben, dar VAR a intervenit, iar starul portughez a fost, în cele din urmă, eliminat. În timp ce părăsea terenul, a făcut gesture golănești spre tribune, un comportament care a stârnit nemulțumire în țara sa.

Presa a fost deosebit de critică, în special A Bola, care a deschis unul dintre editorialele sale cu un titlu dur: „Cristiano, ar trebui să-ți fie rușine!”. Jurnalistul Hugo Vasconcelos a continuat: “pentru el, regretabil nu a fost doar cotul, ceva ce se poate întâmpla în focul competiției, ci teatrul care a urmat după”.

ADVERTISEMENT

În același text jurnalistul detaliază ce a deranjat enorm: “Lacrimile care sugerau că irlandezul a exagera, gesturile de neînțelegere, aplauzele ironice îndreptate către public… ca și cum eliminarea ar fi fost responsabilitatea fanilor”. Un portret nefavorabil al căpitanului portughez într-o seară de uitat.

Selecționerul Irlandei nu l-a menajat deloc de starul lusitanilor

Selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, nu a lăsat nici el incidentul să treacă neobservat. “Totul era clar când a părăsit terenul. Nu mai era nimic de spus. A fost un moment de pură prostie din partea lui”, a concluzionat el după meci.

ADVERTISEMENT

Titular cu Irlanda, Cristiano Ronaldo a făcut un meci slab. Mai mult, în minutul 62 a fost eliminat. Portughezul și-a lovit cu cotul un adversar, fără a avea nici cea mai mică intenție de a juca mingea. Imediat după ce a văzut cartonașul roșu, CR7 a aplaudat ironic fanii irlandezi. În plus, a avut un schimb de replici cu Heimir Hallgrimsson, selecționerul Irlandei. Va primi cel puțin două etape de suspendare și .

ADVERTISEMENT

Cu o victorie duminică, în fața Armeniei, Portugalia și-ar asigura calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada.