Cristiano Ronaldo, cu un pas mai aproape de golul 1000 al carierei! Starul portughez a marcat din nou. Video

Cristiano Ronaldo se apropie tot mai mult de borna impresionantă de 1.000 de goluri marcate în întreaga carieră. Atacantul portughez a punctat din nou pentru Al Nassr și a ajuns la cota 961 de reușite. Lusitanul trage tare înainte de startul Campionatului Mondial de fotbal.

Fostul star de la Real Madrid și-a fixat un obiectiv clar: vrea să marcheze un total de 1.000 de goluri în fotbalul profesionist înainte să își agațe ghetele în cui. Ceea ce părea, în urmă cu mulți ani, imposibil devine un scenariu tot mai realist de la o săptămână la alta.

Cristiano Ronaldo marchează pe bandă rulantă în campionatul Arabiei Saudite. Atacantul face echipă perfectă cu João Félix, colegul său din naționala Portugaliei. Cei doi fotbaliști lusitani colaborează excelent, iar acest lucru se vede clar în cifre.

Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 961 în carieră!

În ultimul meci, cu Al Kholood, , tot după o pasă decisivă oferită de João Félix. Fostul jucător de la Atlético Madrid și Chelsea l-a găsit perfect pe CR7 în interiorul careului, iar atacantul a trimis mingea în poarta goală.

Astfel, Cristiano Ronaldo a ajuns la golul cu numărul 961 în carieră și se află la doar 39 de reușite distanță de cifra uluitoare de 1.000 de goluri pe plan personal. Portughezul pare capabil să atingă acest obiectiv, dacă va fi ferit de accidentări. Mai mult, CR7 își dorește să fie un om de bază și la Campionatul Mondial.

Cristiano Ronaldo visează să pună mâna pe trofeul suprem din fotbalul mondial. , iar starul de la Al Nassr speră să reușească, într-un final, să câștige marele titlu alături de conaționalii săi.