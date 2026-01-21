Cristiano Ronaldo, de neoprit! A marcat golul victoriei pentru Al Nassr. Cât mai are până la borna 1000! Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a marcat un nou gol pentru Al Nassr și s-a apropiat și mai mult de borna celor 1.000 de reușite în întreaga carieră. Superstarul portughez a înscris în poarta celor de la Damac, în campionatul Arabiei Saudite.

Un nou gol marcat de Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr

Marele vis al lui Cristiano Ronaldo este să ajungă la cifra de 1.000 de goluri în carieră, iar starul lusitan pare că a turat serios motoarele. Este golgheterul campionatului din Arabia Saudită și a marcat din nou, de data aceasta în fața celor de la Damac.

a trimis mingea în poartă în repriza secundă. Cristiano Ronaldo a fost găsit cu o pasă în profunzime de conaționalul său João Félix și l-a învins pe portarul advers cu un lob de finețe.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 960TH CAREER GOAL!!! Damac FC 0-2 Al Nassr — CentreGoals. (@centregoals)

Ce spune Cristiano Ronaldo despre șansele sale de a ajunge la 1000 de goluri în carieră

. Ajuns la vârsta de 40 de ani, portughezul vrea cu orice preț să atingă borna 1.000, iar fanii săi speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, mai ales că lusitanul traversează o formă de zile mari.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Cristiano Ronaldo vorbea despre obiectivele sale. Portughezul a recunoscut că își dorește să fie sănătos și să ajungă la cifra de 1.000 de goluri. Acesta ar putea fi un om important și la echipa națională. Lusitanii vor juca în vară la Campionatul Mondial.

„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. Știți care sunt obiectivele mele: să câștig mai multe trofee și să ating numărul pe care îl cunoașteți cu toții. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez, Doamne ajută”, a declarat Cristiano Ronaldo.