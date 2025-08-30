Cristiano Ronaldo, deasupra tuturor! Borna incredibilă de goluri marcate la care a ajuns

Cristiano Ronaldo a transformat un penalty în minutul 54 al partidei pe care Al Nassr a câștigat-o cu 5-0 pe terenul lui Al Taawon, în prima etapă a noului sezon din Saudi Pro League. , reușita „veteranului” lusitan a fost una foarte importantă.

Ce bornă a atins Cristiano Ronaldo după reușita din Al Taawon – Al Nassr 0-5

Golul înscris din lovitură de la 11 metri a fost cel cu numărul 940 din cariera lui Cristiano Ronaldo, care își dorește în continuare să ajungă la cota 1.000. De asemenea, portughezul a înscris prima sa reușită în campionat din stagiunea 2025-2026, al 24-lea sezon consecutiv cu gol marcat în carieră.

Ronaldo a vorbit în luna aprilie despre visul său de a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră, o reală posibilitate ținând cont de ritmul în care lusitanul continuă să marcheze pentru Al Nassr și naționala Portugaliei. „Dacă se va întâmpla, perfect. Dacă nu, este în regulă. Momentul este cel mai special.

Nu mă gândesc la ce va urma, trebuie să ne bucurăm de prezent. Recordurile sunt frumoase, dar în ultimii ani ai carierei trebuie să profit de aceste momente, să mă bucur, vreau să continui în acest ritm, pas cu pas și sezon după sezon”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, convocat de Roberto Martinez pentru meciurile Portugaliei din septembrie

În această vară, , după o victorie la penalty-uri în finala contra Spaniei. În septembrie, lusitanii debutează în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, cu două meciuri în deplasare, în Armenia și Ungaria.

Cristiano Ronaldo face parte și de această dată din lotul convocat de selecționerul Roberto Martinez, obiectivul său fiind să participe la un nou turneu final de Cupă Mondială, al șaselea din carieră. Dacă acest lucru se va întâmpla, atacantul ar stabili un nou record din acest punct de vedere, însă aceeași oportunitate o are și Lionel Messi, în cazul în care va decide să participe alături de naționala Argentinei, care este deja calificată.