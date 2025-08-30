Sport

Cristiano Ronaldo, deasupra tuturor! Borna incredibilă de goluri marcate la care a ajuns

Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru Al Nassr, în partida cu Al Taawon. Lusitanul a atins o cifră fabuloasă după această reușită.
Bogdan Mariș
30.08.2025 | 14:15
Cristiano Ronaldo deasupra tuturor Borna incredibila de goluri marcate la care a ajuns
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă fabuloasă după reușita din partida Al Taawon - Al Nassr 0-5. FOTO: Hepta

Cristiano Ronaldo a transformat un penalty în minutul 54 al partidei pe care Al Nassr a câștigat-o cu 5-0 pe terenul lui Al Taawon, în prima etapă a noului sezon din Saudi Pro League. Chiar dacă eroul serii a fost noul transfer al formației saudite, Joao Felix, reușita „veteranului” lusitan a fost una foarte importantă.

ADVERTISEMENT

Ce bornă a atins Cristiano Ronaldo după reușita din Al Taawon – Al Nassr 0-5

Golul înscris din lovitură de la 11 metri a fost cel cu numărul 940 din cariera lui Cristiano Ronaldo, care își dorește în continuare să ajungă la cota 1.000. De asemenea, portughezul a înscris prima sa reușită în campionat din stagiunea 2025-2026, al 24-lea sezon consecutiv cu gol marcat în carieră.

Ronaldo a vorbit în luna aprilie despre visul său de a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră, o reală posibilitate ținând cont de ritmul în care lusitanul continuă să marcheze pentru Al Nassr și naționala Portugaliei. „Dacă se va întâmpla, perfect. Dacă nu, este în regulă. Momentul este cel mai special.

ADVERTISEMENT

Nu mă gândesc la ce va urma, trebuie să ne bucurăm de prezent. Recordurile sunt frumoase, dar în ultimii ani ai carierei trebuie să profit de aceste momente, să mă bucur, vreau să continui în acest ritm, pas cu pas și sezon după sezon”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, convocat de Roberto Martinez pentru meciurile Portugaliei din septembrie

În această vară, Cristiano Ronaldo a cucerit al treilea său trofeu alături de echipa națională, Liga Națiunilor, după o victorie la penalty-uri în finala contra Spaniei. În septembrie, lusitanii debutează în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, cu două meciuri în deplasare, în Armenia și Ungaria.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Cristiano Ronaldo face parte și de această dată din lotul convocat de selecționerul Roberto Martinez, obiectivul său fiind să participe la un nou turneu final de Cupă Mondială, al șaselea din carieră. Dacă acest lucru se va întâmpla, atacantul ar stabili un nou record din acest punct de vedere, însă aceeași oportunitate o are și Lionel Messi, în cazul în care va decide să participe alături de naționala Argentinei, care este deja calificată.

ADVERTISEMENT
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în...
Digisport.ro
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în fața unui copil. Bouchard: "Închisoare!"
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica...
Fanatik
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Live video Liga 2, etapa 5. Steaua, învinsă de FC Bihor după un...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 5. Steaua, învinsă de FC Bihor după un meci cu șase goluri! Constantin Budescu, reușită decisivă la debut în tricoul lui CS Tunari
Sepp Blatter, implicat în transferul lui Gică Hagi la Galatasaray: „Îl simpatiza foarte...
Fanatik
Sepp Blatter, implicat în transferul lui Gică Hagi la Galatasaray: „Îl simpatiza foarte mult!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și...
iamsport.ro
MAGICIANUL Mirel Rădoi! A reinventat un jucător considerat terminat: 'Era gras' / 'Și lent'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!