Cristiano Ronaldo, desființat de Fabio Capello. Faza care a stârnit furia legendarului antrenor: „Este impardonabil!”

Juventus a fost eliminată din optimile UEFA Champions League, iar Fabio Capello îl consideră pe Cristiano Ronaldo unul dintre principalii responsabili pentru reușita portughezilor de la FC Porto.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul a plecat de la golul lui Sergio Oliveira, marcat în minutul 115 din lovitură liberă. Reușita a fost decisivă pentru calificarea lui Porto, deși lusitanii jucau în 10 oameni încă din minutul 54 al partidei.

La acea fază, Cristiano Ronaldo a făcut parte din zidul italienilor, dar nu a sărit. Lipsa săriturii nu a fost decisivă, ci faptul că s-a întors cu spatele la șut, iar mingea i-a trecut printre picioare starului portughez.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, desființat de Fabio Capello: „Este de neiertat”

2-1 a fost pentru FC Porto în turul optimilor Ligii Campionilor, iar portughezii au mers la Torino cu gândul de a nu rata calificarea în sferturi. Au și deschis scorul, însă imediat după pauză Chiesa i-a readus pe italieni în joc.

Eliminarea lui Taremi din minutul 54, după două cartonașe galbene încasate în doar două minute, a transformat-o pe Juventus în mare favorită. Italienii au marcat, însă, doar încă un gol. Deși au avut la dispoziție 30 de minute să mai înscrie o dată, scorul a rămas 2-1 și s-a intrat în prelungiri.

ADVERTISEMENT

În minutul 115, cu doar cinci minute înaintea fluierului final, care ar fi dus meciul la penalty-uri, Sergio Oliveira a transformat o lovitură liberă de la 25 de metri printr-un șut expediat la firul ierbii, care l-a învins pe Sczczesny, în ciuda opoziției polonezului.

În viziunea lui Fabio Capello și a presei din Italia, greșeala fatală pentru Juventus a fost atitudinea oamenilor din zid, în special a lui Cristiano Ronaldo. Fostul câștigător al Balonului de Aur s-a întors cu spatele la minge, care i-a trecut printre picioare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este o eroare impardonabilă! Pe vremea când antrenam, alegeam jucătorii care nu se temeau să fie parte din zid și care nu se fereau niciodată de minge. Lor le-a fost frică, au întors spatele și din cauza asta s-a primit golul decisiv. E de neiertat, nu au nicio scuză”, a tunat fostul mare antrenor.

Și Rio Ferdinand a criticat atitudinea zidului din care au făcut parte, pe lângă portughez, și alte două vedete: Alvaro Morata și Adrien Rabiot: „Sunt trei fotbaliști în zid și toți greșesc! Se întorc cu spatele și sar, e un lanț al erorilor”, a spus Ferdinand pentru Daily Mail.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Presa din „Cizmă”, necruțătoare: „Ronaldo a trădat!”

Jurnaliștii din Italia nu l-au iertat pe Cristiano Ronaldo, după ce Juventus a fost eliminată pentru al doilea an consecutiv din optimile Ligii. Adus de la Real Madrid cu scopul de a ajuta campioana Italiei să pună mâna pe un trofeu pe care îl dorește de foarte mulți ani, Ronaldo a eșuat din nou.

„Ronaldo a trădat-o pe Juve”, a titrat Corriere dello Sport. Nici Gazzetta nu a fost mai blândă cu portughez și a anunțat că viitorul său la Juventus este extrem de incert. De altfel, italienii pun sub semnul întrebării viitorul întregului club, din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus până în 2022, dar italienii ar vrea să îl dea la schimb cu Mauro Icardi, de la PSG, din cauza salariului său exorbitant. Portughezul are, astfel, șanse mari să plece de la Torino în vara acestui an.