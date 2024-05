Cristiano Ronaldo, detalii inedite din viața de fotbalist. Ce face portughezul pentru a juca la cel mai înalt nivel. “Nu toți pot asta”

Portughezul este recunoscut pentru munca grea pe care o face pentru a reuși să aibă o carieră la cel mai înalt nivel. pentru a fi unul dintre cei mai buni fotbaliști și a oferit detalii inedite despre cum face acest lucru.

Într-un interviu, Cristiano Ronaldo a oferit detalii inedite din spatele cortinei. Portughezul a explicat că atât munca grea, cât și talentul său l-au adus unde este astăzi, însă are și câteva obiceiuri care îl ajută enorm.

Ronaldo susține că micile detalii și anumite sacrificii fac ca diferența în teren să fie uriașă. Așadar, printre lucrurile importante pe care le face de zi cu zi, Cristiano are și un program de recuperare destul de greu, dar care îl menține în formă maximă.

“Eu cred că talentul și munca grea merg mână-n mână. Munca fără talent sau talentul fără muncă este nimic. Ambele merg împreună. Nu am să spun că am mai mult talent sau că am muncit mai mult.

Pot să spun că datorită celor două și continui să fac asta. Așadar, eu consider că am și talent, dar și etica muncii.

Pentru mine să fac saună, baie cu apă rece și tot felul de astfel de lucruri care mă ajută să mă recuperez sunt deja ca o zi normală la birou, cum se mai spune. Sunt obișnuit și fac parte din viața mea.

Sunt ca o rutină pentru mine. Nu este un sacrificiu și chiar îmi place să fac lucrurile astea, chiar dacă pentru unii sunt sacrificii sau e ceva greu. Mă simt mult mai bine după aceea și de aceea fac”, a declarat Cristiano Ronaldo la .

Rutina pe care o are portughezul la 39 de ani: “O fac în 90% din timp”

“Am o rutină pe care o fac în 90% din zilele mele. După ce mă trezesc de dimineață fac baie cu apă rece și mai am tot felul de lucruri de acest fel pe care le fac. După ce fac un duș, ies afară și stau câteva minute la soare.

După aceea beau o cafea și stau de vorbă cu familia mea. Îmi place foarte mult să fac asta. După aceea, în restul zilei urmează multe lucruri pe care trebuie să le fac.

Uneori meditez, am momente de recunoștiință și vizualizez ce urmează. De multe ori vizualizez ce se poate întâmpla în timpul unui meci și înainte de meci. Mă ajută mult să fiu pregătit în cazul în care apare ceva. Spre exemplu chiar le-am spus unor prieteni de curând că în meciul care urma, noi o să primim penalty și așa a fost, am simțit asta.

Multe lucruri pe care le vizualizez se întâmplă. Îmi place foarte mult asta. Îmi place să fac câteva exerciții de respirație, pentru a mă calma și a-mi scade nivelul bătăilor inimii. Asta fac și înainte de a bate o lovitură liberă sau un penalty. Este un obicei foarte bun, la fel ca celelalte”, a spus atacantul portughez.

“Toți vor să fie Cristiano Ronaldo, dar nu toți sunt dispuși să facă ce fac eu”

“Viața este o cutie cu surprize și este greu. Nu este ușor să fii la acest nivel, din punct de vedere mental, să continui să fii în formă bună, să joci la cel mai înalt nivel și să concurezi cu toată lumea.

Toți vor să fie mai buni decât mine. E o provocare să poți să te menții la nivelul ăsta și să poți continua ani la rând. Și asta e provocarea mea cea mai mare. Sunt mândru că pot să fac asta și vreau să continui.

Toți vor să fie Cristiano Ronaldo, dar nu toți sunt dispuși să facă ce fac eu. Disciplina este cel mai important lucru. E important să ai o nutriție foarte bună la acest nivel. Micile detalii fac diferența. Consecvența este foarte grea.

Sunt zile în care nu îmi doresc să mă antrenez, dar mă lupt cu mintea mea și fac ce trebuie să fac. Mentalul puternic se construiește atunci când de provoci să fii consecvent, să faci ce trebuie să faci, chiar și atunci când nu vrei”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, despre primii pași în fotbal și cel mai greu moment al carierei

Tot în cadrul podcastului, Cristiano Ronaldo a discutat și despre cum a început cariera de jucător. Pe lângă acest lucru, portughezul susține că plecarea la Lisabona, pe când avea doar 11 și fără familie, a fost cel mai greu moment al poveștii sale fotbalistice.

“Am început să joc fotbal pe la 7-8 ani pe stradă cu prietenii mei și de acolo a început totul. A fost ca o dragoste la prima vedere și mi-am spus că îmi place asta. Nu am simțit niciodată că o să devin un super star. La început a fost din pasiune, din plăcere și să mă distrez. Am început să cred că totul e diferit cu mine pe la 18-20 de ani, în perioada aceea.

La început tatăl meu m-a împins puțin să îmi urmăresc visul. A văzut că am talent și mă împingea de la spate să fac asta. El m-a trimis și la o echipă locală în Madeira. De acolo am început să înțeleg mai bine fotbalul. Iar mama m-a sprijinit mereu.

Lucrurile grele prin care am trecut mi-au construit această mentalitate, de a fi cel mai bun. La 11 ani m-am mutat din Madeira în Lisabona. A fost cel mai greu moment din cariera mea. Am plecat acolo fără familie ca să îmi urmăresc visul. Cristiano Jr. are cu doi ani mai mult decât aveam eu atunci și nu cred că l-aș lăsa să facă acest pas. Ar fi greu”, a povestit CR7.