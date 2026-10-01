Cristiano Ronaldo, „devoratorul” de antrenori! Ce le-a făcut lui Mourinho, Ten Hag și Rangnick: „Cum îndrăznești să-mi spui asta?”

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De-a lungul celor 23 de ani fabuloși în fotbal, . Jose Mourinho, Erik ten Hag, Fernando Santos sau Ralf Rangnick nu au scăpat de reproșurile superstarului.

Cum s-a distrus relația lui Cristiano Ronaldo cu Jose Mourinho

În vara lui 2010, când Jose Mourinho semna cu Real Madrid, la doar câteva săptămâni după ce câștigase UEFA Champions League cu Inter, se anunța un parteneriat de senzație între „The Special One” și CR7. Mai mult, Ronaldo a fost printre primii pe care Mourinho i-a sunat când a apărut interesul grupării de pe Santiago Bernabeu, dorind să-l asigure că vor face lucruri mari împreună.

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În sezonul 2011-2012, Cristiano Ronaldo s-a dezlănțuit sub comanda lui Mourinho. A marcat 60 de goluri în toate competițiile (46 în campionat, 10 în Champions League, 3 în Cupa Regelui și 1 în Supercupa Spaniei). Ceea ce l-a făcut pe antrenor să se poziționeze de partea lui CR7 în „războiul” cu Lionel Messi.

„Este mai greu să fii Cristiano Ronaldo decât Messi. Messi a crescut în echipa în care joacă, alături de jucătorii cu care joacă. Cristiano a fost în Anglia, apoi a venit aici, la o echipă care pierduse dinamica. Unul joacă număr 9 (n.r. Messi) și se mișcă în acei 50 de metri, unde distanța până la poartă este mai mică și spațiul defensiv mai puțin intens. Celălalt joacă în bandă, este extremă (n.r. Ronaldo). Cum poate o extremă să marcheze la fel de multe goluri ca un număr 9?. Este o extremă care se apără, care în minutul 94 este capabilă să facă un sprint defensiv pentru a reveni în spatele lui Pedro, care era nemarcat”, afirma Jose Mourinho, în octombrie 2012.

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Ruptura dintre cei doi avea să se producă peste trei luni, la un meci cu Valencia, în campionat, când Mourinho l-a criticat pe Cristiano Ronaldo pentru aportul defensiv scăzut și pentru că a optat pentru un șut, când îl avea într-o poziție favorabilă de pasă pe Gonzalo Higuain. Deținătorul a cinci Baloane de Aur nu a acceptat criticile și i-a răspuns antrenorului, de față cu ceilalți coechipieri. Mai mult, Guillem Balague, cel care i-a scris biografia lui Ronaldo, a scris în carte că fotbalistul i-ar fi spus lui „The Special One”: „După tot ce am făcut pentru tine, așa mă tratezi? Cum îndrăznești să-mi spui asta?”.

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Jose Mourinho: „Ronaldo crede că le știe pe toate”

La plecarea de la Real Madrid, în vara lui 2013, Jose Mourinho a vorbit despre relația cu Cristiano Ronaldo. Antrenorul portughez a mărturisit că singura .

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„Am avut o singură problemă cu Cristiano Ronaldo, foarte simplă, foarte de bază. Atunci când un antrenor își critică jucătorul din punct de vedere tactic, încercând să îmbunătățească ceea ce, în opinia lui, poate fi îmbunătățit, iar jucătorul nu primește foarte bine critica, poate pentru că crede că le știe pe toate și că antrenorul nu îl mai poate ajuta să se dezvolte”, spunea Mourinho, citat de The Guardian.

La scurt timp, tehnicianul a ținut să-și „înțepe” fostul elev: „Am antrenat un Ronaldo adevărat, nu pe acesta. Pe cel brazilian”. Iar replica lui Ronaldo nu a întârziat să apară, când a fost întrebat de declarația lui „Mou”: „Nu scuip în farfuria din care am mâncat”.