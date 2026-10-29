Sport

Cristiano Ronaldo, dezlănțuit după ce a câștigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor: a marcat un hatrick perfect și s-a apropiat de un alt record uriaș! Video

Mihnea Ștefan
29.10.2026 | 23:32
Cristiano Ronaldo dezlantuit dupa ce a castigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor a marcat un hatrick perfect si sa apropiat de un alt record urias Video
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Cristiano Ronaldo, hatrick perfect după câștigarea Balonului de Aur al tuturor timpurilor Foto: Facebook Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a făcut spectacol după ce a câștigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor. Starul portughez a înscris un hatrick perfect în victoria lui Al Nassr cu Al Kholood Club, 5-3
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Cristiano Ronaldo a sărbătorit cu stil Balonul de Aur al tuturor timpurilor. A înscris un hatrick perfect și s-a apropiat de un alt record unic în istoria fotbalului, pe lângă obiectivul de a marca 1000 de goluri în carieră.

Cristiano Ronaldo, hatrick perfect după ce a câștigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor

Miercuri, 28 octombrie, Cristiano Ronaldo a câștigat premiul special oferit de France Football, numit Balonul de Aur al tuturor timpurilor. Sezonul 2007-2008 al lui CR7, de când evolua la Manchester United, a avut cele mai multe voturi din partea fanilor, care au plătit câte 1 euro pentru fiecare alegere. Pe a doua poziție s-a clasat rivalul Lionel Messi (39 ani), cu prestația din sezonul 2011-2012.

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A doua zi, Cristiano Ronaldo a sărbătorit cum știe mai bine un nou trofeu. A marcat un hatrick perfect (n.r. gol cu piciorul stâng, drept și cu capul) în meciul din campionat al lui Al Nassr cu Al Kholood Club, 5-3, din etapa a 11-a. Prima dată a lovit cu piciorul stâng, în minutul 66, apoi cu capul, 6 minute mai târziu, ca în minutul să își completeze performanța cu o execuție cu piciorul drept.

 Cristiano Ronaldo mai vânează un record

La aproape 42 de ani, pe care îi va împlini anul viitor, pe 5 februarie, Cristiano Ronaldo mai vânează un record, pe lângă zecile pe care le-a doborât. În victoria cu Al Kholood Club a ajuns la golul cu numărul 160 înscris cu capul, la 2 goluri în spatele lui Jimmy McGrory, cu 162 de reușite, cel care deține recordul absolut în fotbalul mondial.

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Are șansa să doboare această bornă chiar în meciurile naționalei Portugaliei. Selecționerul Jorge Jesus (72 de ani) l-a inclus pe lista preliminară pentru partidele din Liga Națiunilor cu Danemarca și Țara Galilor. Asta după ce, la acțiunea de luna trecută, deținătorul a cinci Baloane de Aur a plecat din cantonament, nemulțumit de decizia antrenorului și de faptul că acesta nu și-ar fi respectat promisiunea, potrivit spuselor fotbalistului.

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Marele record al lui Cristiano Ronaldo o reprezintă borna de 1000 de goluri. Cu cele trei reușite recent bifate, atacantul lui Al Nassr a ajuns la cota 985.

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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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