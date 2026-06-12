Cristiano Ronaldo e gata să scrie istorie la CM 2026. „Fizic stau foarte bine, n-ați văzut meciurile?”

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La ultimul turneu final al lui Cristiano Ronaldo, suporterii celui mai mare marcator din toate timpurile au mare încredere în Portugalia. Pe bună dreptate, lusitanii au o națională stelară, iar multă lume este de părere că superstarul lui Al-Nassr, cvintuplu câștigător de „Balon de Aur”, va trage vedetele echipei în jos. Căpitanul a vorbit cu presa chiar înainte de îmbarcarea în avionul ce-i va duce pe portughezi în Statele Unite ale Americii.

Cristiano Ronaldo are încredere în generația tânără. Ce a spus înainte de plecarea către SUA

Unicul trofeu care lipsește din vitrina lui Cristiano Ronaldo este Cupa Mondială, însă el continuă să spere că își va completa cariera Chiar dacă el nu-și mai poate ajuta naționala cum o făcea cu câțiva ani în urmă, fotbaliștii pe care îi are în spate sunt de o valoare mult mai bună decât în trecut.

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Portugalia are una dintre cele mai bune linii de mijloc din turneu, formată din Joao Neves, Vitinha și Bruno Fernandes, iar acest lucru și-ar putea spune cuvântul. Cristiano Ronaldo, , a vorbit în presă înainte de a se îmbarca în avionul care-i va duce în Statele Unite ale Americii.

„Cu mare bucurie, știm că Mondialul este întotdeauna o competiție specială, la fel cum este și Campionatul European, și intrăm cu mari speranțe. Fizic? Sunt bine, n-ai văzut meciurile? Vom ști abia la final dacă putem câștiga. Este o generație foarte bună, dar există factori pe care nu îi putem controla, cum ar fi meciurile, dacă vom câștiga sau nu, acesta este cel mai important lucru. Cred că este o generație care va aduce multă bucurie portughezilor”, a spus Cristiano Ronaldo, conform

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Legenda Portugaliei a dezvăluit care va fi factorul decisiv la Campionatul Mondial

Cristiano Ronaldo crede că această competiție înseamnă mult mai mult decât valoare individuală. Pentru a triumfa la ultimul său Mondial, CR7 este conștient că atât el, cât și coechipierii săi, vor fi nevoiți să dea tot ce au mai bun. El a explicat că va ști dacă echipa sa poate câștiga Mondialul abia atunci când naționala Portugaliei se va afla într-un moment dificil:

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„A fost obositor pentru că am muncit din greu. Victoriile au prevalat în meciuri, dar cel mai important este când mingea începe să se rostogolească pe 17, în primul meci, și apoi când lucrurile încep să se înrăutățească, atunci îi vom vedea pe adevărații campioni. Va depinde de mulți factori, sunt foarte sigur că lucrurile vor merge bine, important este să terminăm pe primul loc în grupă, apoi este meci cu meci, pas cu pas, cu calm, prinzând încredere și intrând în ritm”, a mai spus Cristiano Ronaldo.