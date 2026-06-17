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Cristiano Ronaldo, cifre șocante la debutul la CM 2026 cu Portugalia. S-a făcut de râs la doar câteva ore după ce Leo Messi a dat hat-trick

Lionel Messi, mult peste Cristiano Ronaldo după prima etapă a fazei grupelor de la Campionatul Mondial! Cum s-au descurcat cele două staruri în Argentina - Algeria, respectiv Portugalia - Congo
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.06.2026 | 22:45
Cristiano Ronaldo cifre socante la debutul la CM 2026 cu Portugalia Sa facut de ras la doar cateva ore dupa ce Leo Messi a dat hattrick
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo, eclipsat total de Lionel Messi la Campionatul Mondial. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani) au fost titulari pentru Argentina și Portugalia în meciurile din prima etapă a fazei grupelor de la Campionatul Mondial, cu Algeria, respectiv Congo. Messi a jucat 80 de minute în victoria cu 3-0 obținută de echipa sa, evoluând pe o poziție ceva mai retrasă, de mijlocaș ofensiv în mare măsură, în vreme ce Ronaldo a fost integralist pentru lusitani în egalul, scor 1-1.

Statisticile lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi după primele meciuri de la Campionatul Mondial

În vreme ce starul argentinian de la Inter Miami a marcat toate golurile naționalei sud-americane în partida cu Algeria și, în plus, a mai și generat ocazii de gol pentru coechipierii săi, rivalul său lusitan a fost practic inexistent în plan ofensiv, fără gol marcat, fără ocazii create și fără șut pe poartă. De asemenea, tot Messi a punctat mai bine și la capitolul reprezentat de pasele furnizate în ultima treime de teren.

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Argentinianul a atins și de mai multe ori mingea per total, dar portughezul a jucat de mai multe ori balonul în careul advers, diferența fiind mică însă la acest capitol, 5 atingeri față de 4, în mod destul de previzibil prin prisma pozițiilor pe care cei doi au evoluat în teren. În rest, Messi a și recuperat mai multe mingi față de Cristiano, 3 față de 1, și a fost ceva mai implicat în faza defensivă față de rivalul său.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Congo 1-1:

  • Minute jucate – 95
  • Goluri – 0
  • Pase decisive – 0
  • Goluri așteptate – 0.43
  • Șuturi pe poartă așteptate – 0.00
  • Assist-uri așteptate – 0.05
  • Pase precise – 19/21 (90%)
  • Ocazii create – 0
  • Șuturi pe poartă – 0
  • Șuturi spre poartă – 3
  • Precizia șuturilor – 0/3 (0%)
  • Atingeri de minge – 25
  • Atingeri de minge în careul advers – 5
  • Pase în ultima treime – 1
  • Mingi pierdute – 0
  • Încercări de deposedare – 0
  • Mingi recuperate – 1
  • Dueluri câștigate la sol – 0/0 (0%)
  • Dueluri aeriene câștigate – 2/3 (67%)
  • Faulturi asupra sa – 0
  • Faulturi comise – 0

Cifrele lui Lionel Messi în Argentina – Algeria 3-0:

  • Minute jucate – 80
  • Goluri – 3
  • Pase decisive – 0
  • Goluri așteptate – 1.05
  • Șuturi pe poartă așteptate – 1.86
  • Assist-uri așteptate – 0.32
  • Pase precise – 30/37 (81%)
  • Ocazii create – 2
  • Șuturi pe poartă – 4
  • Șuturi spre poartă – 6
  • Precizia șuturilor – 4/6 (67%)
  • Atingeri de minge – 57
  • Atingeri în careul advers – 4
  • Driblinguri reușite – 0/2 (0%)
  • Pase în ultima treime – 7
  • Pase din lateral – 1/3 (33%)
  • Lovituri de colț executate – 2
  • Mingi pierdute – 2
  • Offside-uri – 1
  • Încercări de deposedare – 2
  • Degajări în afara terenului – 1
  • Mingi recuperate – 3
  • Dueluri la sol câștigate – 3/8 (38%)
  • Dueluri aeriene câștigate – 0/0 (0%)
  • Faulturi asupra sa – 1
  • Faulturi comise – 1
8.75 este în acest moment cota Betano pentru pronosticul „Argentina câștigă Campionatul Mondial”
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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