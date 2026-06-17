Cristiano Ronaldo, cifre șocante la debutul la CM 2026 cu Portugalia. S-a făcut de râs la doar câteva ore după ce Leo Messi a dat hat-trick

Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani) au fost titulari pentru Argentina și Portugalia în meciurile din prima etapă a fazei grupelor de la Campionatul Mondial, cu Algeria, respectiv Congo. Messi a jucat 80 de minute în victoria cu 3-0 obținută de echipa sa, evoluând pe o poziție ceva mai retrasă, de mijlocaș ofensiv în mare măsură, în vreme ce Ronaldo a fost integralist pentru lusitani în egalul, scor 1-1.
Statisticile lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi după primele meciuri de la Campionatul Mondial
În vreme ce starul argentinian de la Inter Miami a marcat toate golurile naționalei sud-americane în partida cu Algeria și, în plus, a mai și generat ocazii de gol pentru coechipierii săi, rivalul său lusitan a fost practic inexistent în plan ofensiv, fără gol marcat, fără ocazii create și fără șut pe poartă. De asemenea, tot Messi a punctat mai bine și la capitolul reprezentat de pasele furnizate în ultima treime de teren.
Argentinianul a atins și de mai multe ori mingea per total, dar portughezul a jucat de mai multe ori balonul în careul advers, diferența fiind mică însă la acest capitol, 5 atingeri față de 4, în mod destul de previzibil prin prisma pozițiilor pe care cei doi au evoluat în teren. În rest, Messi a și recuperat mai multe mingi față de Cristiano, 3 față de 1, și a fost ceva mai implicat în faza defensivă față de rivalul său.
Cifrele lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Congo 1-1:
- Minute jucate – 95
- Goluri – 0
- Pase decisive – 0
- Goluri așteptate – 0.43
- Șuturi pe poartă așteptate – 0.00
- Assist-uri așteptate – 0.05
- Pase precise – 19/21 (90%)
- Ocazii create – 0
- Șuturi pe poartă – 0
- Șuturi spre poartă – 3
- Precizia șuturilor – 0/3 (0%)
- Atingeri de minge – 25
- Atingeri de minge în careul advers – 5
- Pase în ultima treime – 1
- Mingi pierdute – 0
- Încercări de deposedare – 0
- Mingi recuperate – 1
- Dueluri câștigate la sol – 0/0 (0%)
- Dueluri aeriene câștigate – 2/3 (67%)
- Faulturi asupra sa – 0
- Faulturi comise – 0
Cifrele lui Lionel Messi în Argentina – Algeria 3-0:
- Minute jucate – 80
- Goluri – 3
- Pase decisive – 0
- Goluri așteptate – 1.05
- Șuturi pe poartă așteptate – 1.86
- Assist-uri așteptate – 0.32
- Pase precise – 30/37 (81%)
- Ocazii create – 2
- Șuturi pe poartă – 4
- Șuturi spre poartă – 6
- Precizia șuturilor – 4/6 (67%)
- Atingeri de minge – 57
- Atingeri în careul advers – 4
- Driblinguri reușite – 0/2 (0%)
- Pase în ultima treime – 7
- Pase din lateral – 1/3 (33%)
- Lovituri de colț executate – 2
- Mingi pierdute – 2
- Offside-uri – 1
- Încercări de deposedare – 2
- Degajări în afara terenului – 1
- Mingi recuperate – 3
- Dueluri la sol câștigate – 3/8 (38%)
- Dueluri aeriene câștigate – 0/0 (0%)
- Faulturi asupra sa – 1
- Faulturi comise – 1