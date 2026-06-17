Cristiano Ronaldo, cifre șocante la debutul la CM 2026 cu Portugalia. S-a făcut de râs la doar câteva ore după ce Leo Messi a dat hat-trick

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Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani) au fost titulari pentru Argentina și Portugalia în meciurile din prima etapă a fazei grupelor de la Campionatul Mondial, cu Algeria, respectiv Congo. Messi a jucat 80 de minute în victoria cu 3-0 obținută de echipa sa, evoluând pe o poziție ceva mai retrasă, de mijlocaș ofensiv în mare măsură, în vreme ce Ronaldo a fost integralist pentru lusitani în egalul, scor 1-1.

Statisticile lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi după primele meciuri de la Campionatul Mondial

În vreme ce starul argentinian de la Inter Miami a marcat toate golurile naționalei sud-americane în partida cu Algeria și, în plus, a mai și generat ocazii de gol pentru coechipierii săi, rivalul său lusitan a fost practic inexistent în plan ofensiv, fără gol marcat, fără ocazii create și fără șut pe poartă. De asemenea, tot Messi a punctat mai bine și la capitolul reprezentat de pasele furnizate în ultima treime de teren.

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, dar , diferența fiind mică însă la acest capitol, 5 atingeri față de 4, în mod destul de previzibil prin prisma pozițiilor pe care cei doi au evoluat în teren. În rest, a și recuperat mai multe mingi față de , 3 față de 1, și a fost ceva mai implicat în faza defensivă față de rivalul său.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo în Portugalia – Congo 1-1:

Minute jucate – 95

Goluri – 0

Pase decisive – 0

Goluri așteptate – 0.43

Șuturi pe poartă așteptate – 0.00

Assist-uri așteptate – 0.05

Pase precise – 19/21 (90%)

Ocazii create – 0

Șuturi pe poartă – 0

Șuturi spre poartă – 3

Precizia șuturilor – 0/3 (0%)

Atingeri de minge – 25

Atingeri de minge în careul advers – 5

Pase în ultima treime – 1

Mingi pierdute – 0

Încercări de deposedare – 0

Mingi recuperate – 1

Dueluri câștigate la sol – 0/0 (0%)

Dueluri aeriene câștigate – 2/3 (67%)

Faulturi asupra sa – 0

Faulturi comise – 0

Cifrele lui Lionel Messi în Argentina – Algeria 3-0: