Cristiano Ronaldo, făcut praf de Tamaș și Alexa după debutul dezastruos de la Cupa Mondială: ”Cel mai slab” / ”Portugalia joacă în inferioritate”

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Portugalia a început modest Cupa Mondială și a remizat cu RD Congo într-o întâlnire în care Cristiano Ronaldo nu a existat pe teren. Iar criticile nu s-au lăsat prea mult așteptate, printre cei care l-au arătat cu degetul s-au aflat și foștii fotbaliști Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani).

Tamaș și Alexa, critici dure pentru Cristiano Ronaldo după primul meci de la Cupa Mondială

, Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii emisiunii Asia Express, nu au avut milă de Cristiano Ronaldo după startul ratat de la actuala ediție a Cupei Mondiale.

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Cel mai titrat fotbalist al Portugaliei a avut o prestație mediocră în duelul cu RD Congo, încheiat la egalitate. CR7 nu numai că nu a reușit să marcheze, dar nu a avut șut pe poartă și i-a stricat o minge ideală colegului său Bruno Fernandes pe care scria gol.

”Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a spus Tamaș, în intervenția avută la , în timp ce colegul său Alexa a decretat: ”Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”.

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Cristiano Ronaldo, cifre dezastruoase în comparație cu rivalul Leo Messi

Căpitanul naționalei Portugaliei a fost o umbră a fotbalistului de altădată, iar cifrele sale în întâlnirea cu RD Congo de la Cupa Mondială arată clar declinul. Iar când le pui , autor al unui hattrick în duelul cu Algeria, arată încă și mai rău.

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Rivalitatea celor doi mari fotbaliști a făcut deliciul fanilor timp de aproape 20 de ani, dar startul de la turneul final arată clar că în timp ce argentinianul este în continuare jucătorul decisiv al campioanei mondiale en-titre, Ronaldo a ajuns o povară pentru lusitani.