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Cristiano Ronaldo, făcut praf de Tamaș și Alexa după debutul dezastruos de la Cupa Mondială: ”Cel mai slab” / ”Portugalia joacă în inferioritate”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut o evoluție modestă în partida Portugalia - RD Congo 1-1. Starul lusitanilor a fost pus la zid de Gabi Tamaș și Dan Alexa după debutul la Cupa Mondială 2026.
Traian Terzian
17.06.2026 | 23:15
Cristiano Ronaldo facut praf de Tamas si Alexa dupa debutul dezastruos de la Cupa Mondiala Cel mai slab Portugalia joaca in inferioritate
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Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani) n-au avut milă de Cristiano Ronaldo (41 de ani) după jocul dezastruos de la Cupa Mondială. Sursă foto: colaj Fanatik
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Portugalia a început modest Cupa Mondială și a remizat cu RD Congo într-o întâlnire în care Cristiano Ronaldo nu a existat pe teren. Iar criticile nu s-au lăsat prea mult așteptate, printre cei care l-au arătat cu degetul s-au aflat și foștii fotbaliști Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani).

Tamaș și Alexa, critici dure pentru Cristiano Ronaldo după primul meci de la Cupa Mondială

Invitați ca analiști la Antena 1 pe timpul Cupei Mondiale, Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii emisiunii Asia Express, nu au avut milă de Cristiano Ronaldo după startul ratat de la actuala ediție a Cupei Mondiale.

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Cel mai titrat fotbalist al Portugaliei a avut o prestație mediocră în duelul cu RD Congo, încheiat la egalitate. CR7 nu numai că nu a reușit să marcheze, dar nu a avut șut pe poartă și i-a stricat o minge ideală colegului său Bruno Fernandes pe care scria gol.

”Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a spus Tamaș, în intervenția avută la Antena 1, în timp ce colegul său Alexa a decretat: ”Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”.

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Cristiano Ronaldo, cifre dezastruoase în comparație cu rivalul Leo Messi

Căpitanul naționalei Portugaliei a fost o umbră a fotbalistului de altădată, iar cifrele sale în întâlnirea cu RD Congo de la Cupa Mondială arată clar declinul. Iar când le pui în comparație cu cele ale lui Leo Messi, autor al unui hattrick în duelul cu Algeria, arată încă și mai rău.

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Rivalitatea celor doi mari fotbaliști a făcut deliciul fanilor timp de aproape 20 de ani, dar startul de la turneul final arată clar că în timp ce argentinianul este în continuare jucătorul decisiv al campioanei mondiale en-titre, Ronaldo a ajuns o povară pentru lusitani.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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