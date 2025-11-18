Cristiano Ronaldo, față în față cu Donald Trump la Casa Albă! Starul portughez, vizită surpriză în SUA după eliminarea din meciul cu Irlanda

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo se pregătește de un eveniment cu o foarte mare însemnătate în viața lui. La puțin timp după ce și-a exprimat admirația pentru Donald Trump, Președintele Statelor Unite ale Americii, starul portughez va avea șansa să îl cunoască în persoană, chiar la Casa Albă.

Când este așteptat Cristiano Ronaldo la Casa Albă pentru a-l întâlni pe Donald Trump

Cristiano Ronaldo a îndeplinit recent obiectivul de a se califica alături de Portugalia la Cupa Mondială din 2026 ce va avea loc pe teritoriul american. Turneul final este organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar la doar câteva zile după ce lusitanii și-au asigurat locul, căpitanul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este așteptat să se întâlnească cu Donald Trump la Casa Albă, în decursul zilei de marți, 18 noiembrie.

Vedeta Portugaliei a părăsit mai devreme cantonamentul echipei naționale și a avut timp să-și includă în program o astfel de întâlnire. Atacantul de 40 de ani a fost eliminat direct în meciul cu Irlanda, după ce și-a lovit puternic un adversar cu cotul. El a fost suspendat pentru partida următoare, cu Armenia, urmând să aștepte verdictul final al comisiei.

Informația întâlnirii lui Cristiano cu Donald Trump a fost relatată pe platforma „X”, de Jake Taylor, corespondentul MSNOW la Casa Albă: „Ultima oră! Donald Trump îl va primi mâine (n.r. – marți, 18 noiembrie) pe superstarul din fotbal, Cristiano Ronaldo, la Casa Albă, conform a trei oficiali. Ronaldo, care joacă în Liga Arabiei Saudite, se așteaptă să fie primit la Casa Albă în aceeași zi cu Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite”, a scris el pe social media.

NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials. Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince. — Jake Traylor (@jake__traylor)

Ce spunea Cristiano Ronaldo despre Donald Trump cu doar câteva zile în urmă

Într-un interviu pe care Pierce Morgan i l-a luat celebrului fotbalist de la Al-Nassr, iar acest lucru pare că se va întâmpla mai repede decât și-ar fi imaginat.

„Aș vrea să îl întâlnesc pe Donald Trump, este un om cu care aș vrea să am o discuție plăcută. Vreau să îl întâlnesc, este o persoană care îmi place, este genul de om care face lucrurile să se întâmple, iar mie îmi plac astfel de oameni. Nu contează unde, în SUA, aici, oriunde se poate aranja. Aș vrea să îi spun ceva ce sigur nu știe, am ceva în comun cu el, ceva ce împărțim. Sigur nu știe asta, o să îi zic când ne vedem. Vreau să îi spun asta”, a transmis Ronaldo”, declara Cristiano Ronaldo despre Președintele SUA, în podcastul de pe

Totodată, el l-a caracterizat pe Donald Trump ca „una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii”, însă crede cu tărie că cel mai puternic om al lumii nu este mai celebru decât el: „(n.r. – Cine crezi că este cel mai faimos dintre noi, în toată lumea?) Cred că eu, chiar și în cea mai mică insulă, oamenii mă știu mai mult ca pe el. Nu cred că, în acest moment, este cineva mai faimos ca mine, în lume”, mai spunea atacantul lui Al-Nassr.

Ce obiectiv are Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială

Deși este unicul trofeu important ce îi lipsește din vitrină, Cristiano Ronaldo, la 40 de ani, nu mai este atât de înfocat după câștigarea celei mai iubite competiții internaționale a lumii. Căpitanul Portugaliei a declarat că va merge acolo și că va da totul pentru a câștiga, însă bifarea acestui obiectiv nu i-ar modifica cu nimic grandioasa carieră și nu l-ar defini ca fotbalist:

„Nu mai este un vis pentru mine. Trebuie să câștig această competiție pentru a defini că sunt cel mai bun din lume? Un trofeu pe care îl câștigi în 6-7 meciuri? Ți se pare corect?”, a mai spus CR7 în discuția cu Pierce Morgan.