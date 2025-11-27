Cristiano Ronaldo, gest de mare campion! Ce cadou personalizat a trimis familiei regretatului Diogo Jota

ADVERTISEMENT

În iunie, Portugalia a depășit-o pe Spania, în urma loviturilor de departajare, în finala Ligii Națiunilor. După 2-2 în timpul regulamentar, Cristiano Ronaldo și compania s-au impus după loviturile de departajare cu scorul de 5-3. La aproximativ o lună distanță de la succes, Diogo Jota și fratele său, Andre, și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier. CR7 nu a fost prezent la înmormântare, însă, recent, a făcut un gest de mare campion pentru familia fostului său coleg, aflată, încă, în stare de șoc.

Cristiano Ronaldo, cadou personalizat pentru familia regretatului Diogo Jota

Potrivit , Cristiano Ronaldo le-a dăruit coechipierilor săi din echipa națională a Portugaliei, care, cu el pe teren, au câștigat Liga Națiunilor în iunie 2025, ceasuri personalizate de la brandul de lux Jacob & Co.

Jurnalistul Nuno Luz a Ronaldo a comandat bijuteriile de la prietenul său ceasornicar Jacob Arabo. Ceasul care poartă numele și numărul lui Diogo Jota a fost, de asemenea, comandat. Fotbalistul lui Al-Nassr l-a trimis familiei jucătorului care a murit în iulie într-un tragic accident de mașină.

“Acestea sunt gesturi făcute fără publicitate și care arată cine este, în realitate, Cristiano Ronaldo. De regulă, oamenii din exterior au o imagine despre el care nu corespunde realității”, a spus Nuno Luz.

“Un cadran schelet, un design personalizat și stema portugheză – un ceas la fel de excepțional ca și campionii înșiși”, descrie Jacob & Co, pe rețelele sociale, bijuteria, care este limitată la 35 de exemplare.

Celebrating victory on every detail. The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for ’s national team. A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves. Limited to… — Jacob&Co (@_Jacobandco)



Prețul ceasurilor personalizate nu a fost dezvăluit. Dar datorită materialelor din care sunt fabricate și cantității limitate, este cert că se ridică la câteva mii de euro.

Victoria care a determinat acest generos din partea CR7 a avut loc pe 8 iunie, pe Allianz Arena din München, împotriva echipei naționale a Spaniei. Portugalia și țara vecină au remizat, scor 2-2, în timpul regulamentar, iar .

Cum au murit Diogo Jota și fratele său, Andre Silva

Pe 3 iulie 2025, în apropiere de Zamora, Spania. Cei doi se aflau într-un Lamborghini Huracan, iar șoferul a încercat o depășire. Din păcate, un cauciuc a explodat. Ulterior, bolidul s-a rostogolit de mai multe ori și a luat foc. Cadavrele portughezilor au fost carbonizate și a fost nevoie de teste ADN pentru identificarea lor.

Diogo Jota și Andre Silva au fost înmormântați în orașul Gondomar, lângă Porto. Cristiano Ronaldo a lipsit de la eveniment, gest care i-a adus multe critici.