Cristiano Ronaldo, gest de mare campion! Ce cadou personalizat a trimis familiei regretatului Diogo Jota

Diogo Jota nu a fost uitat, iar familia regretatului fotbalist, decedat în urma unui accident rutier în iulie, a primit un cadou personalizat de la Cristiano Ronaldo. Ce a trimis starul lui Al-Nassr.
Răzvan Scarlat
27.11.2025 | 15:02
Cristiano Ronaldo, un fotbalist emblematic pentru echipa națională a Portugaliei. Sursa foto: sportpictures.eu
În iunie, Portugalia a depășit-o pe Spania, în urma loviturilor de departajare, în finala Ligii Națiunilor. După 2-2 în timpul regulamentar, Cristiano Ronaldo și compania s-au impus după loviturile de departajare cu scorul de 5-3. La aproximativ o lună distanță de la succes, Diogo Jota și fratele său, Andre, și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier. CR7 nu a fost prezent la înmormântare, însă, recent, a făcut un gest de mare campion pentru familia fostului său coleg, aflată, încă, în stare de șoc.

Cristiano Ronaldo, cadou personalizat pentru familia regretatului Diogo Jota

Potrivit sicnoticias.pt, Cristiano Ronaldo le-a dăruit coechipierilor săi din echipa națională a Portugaliei, care, cu el pe teren, au câștigat Liga Națiunilor în iunie 2025, ceasuri personalizate de la brandul de lux Jacob & Co.

Jurnalistul Nuno Luz a Ronaldo a comandat bijuteriile de la prietenul său ceasornicar Jacob Arabo. Ceasul care poartă numele și numărul lui Diogo Jota a fost, de asemenea, comandat. Fotbalistul lui Al-Nassr l-a trimis familiei jucătorului care a murit în iulie într-un tragic accident de mașină.

Acestea sunt gesturi făcute fără publicitate și care arată cine este, în realitate, Cristiano Ronaldo. De regulă, oamenii din exterior au o imagine despre el care nu corespunde realității”, a spus Nuno Luz.

Un cadran schelet, un design personalizat și stema portugheză – un ceas la fel de excepțional ca și campionii înșiși”, descrie Jacob & Co, pe rețelele sociale, bijuteria, care este limitată la 35 de exemplare.

Prețul ceasurilor personalizate nu a fost dezvăluit. Dar datorită materialelor din care sunt fabricate și cantității limitate, este cert că se ridică la câteva mii de euro.

Victoria care a determinat acest generos din partea CR7 a avut loc pe 8 iunie, pe Allianz Arena din München, împotriva echipei naționale a Spaniei. Portugalia și țara vecină au remizat, scor 2-2, în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare, lusitanii au câștigat cu 5-3.

Cum au murit Diogo Jota și fratele său, Andre Silva

Pe 3 iulie 2025, Diogo Jota și Andre Silva și-au pierdut viața într-un accident rutier în apropiere de Zamora, Spania. Cei doi se aflau într-un Lamborghini Huracan, iar șoferul a încercat o depășire. Din păcate, un cauciuc a explodat. Ulterior, bolidul s-a rostogolit de mai multe ori și a luat foc. Cadavrele portughezilor au fost carbonizate și a fost nevoie de teste ADN pentru identificarea lor.

Diogo Jota și Andre Silva au fost înmormântați în orașul Gondomar, lângă Porto. Cristiano Ronaldo a lipsit de la eveniment, gest care i-a adus multe critici.

