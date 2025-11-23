Cristiano Ronaldo, gol de excepție, din foarfecă! Video

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo continuă să uimească lumea fotbalului cu goluri tot mai frumoase la cei 40 de ani ai săi. Superstarul portughez a lovit din nou și a înscris cu o foarfecă de zile mari. Vezi pe FANATIK.ro. toate detaliile.

Foarfecă de senzație pentru Cristiano Ronaldo la meciul din campionat

Cristiano Ronaldo a ieșit din nou în evidență la Al-Nassr. Echipa lusitanului a jucat în etapa a 9-a din prima ligă a Arabiei Saudite acasă cu Al Khaleej. Gazdele s-au impus cu scorul de 4-1, iar printre marcatori a fost, desigur, și CR7.

După ce Joao Felix, Wesley și Mane au marcat rând pe rând pentru ca tabela să arate 3-1 în minutul 90, a venit și rândul lui Cristiano Ronaldo să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Mai exact, superstarul portughez s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit. În minutul 90+6, acesta a primit o centrare în careu, și, deși părea că este incomodat de un adversar, a reușit să înscrie cu o foarfecă de senzație.

CRISTIANO RONALDO BICYCLE KICK GOAL! 🤯 — TC (@totalcristiano)

Întâlnire legendară între Cristiano Ronaldo și Donald Trump

Săptămâna trecută, întreaga lume a fost surprinsă de un eveniment deosebit. Mai exact, , președintele Statelor Unite, JD Vance, Elon Musk, directorul Apple, Tim Cook, și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Întâlnirea a provocat o mulțime de reacții pe întreg globul. Cunoscutul fotbalist s-a pozat alături de liderul SUA, cel care i-a recunoscut că fiul său chiar este un mare fan al jucătorului.

Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo

Întâlnirea dintre Donald Trump și Cristiano Ronaldo s-a lăsat chiar și cu un cadou din partea președintelui. Mai exact,

O asemenea atenție este oferită doar persoanelor cu un grad ridicat de importanță. CR7 a intrat într-o listă selectă a celor care au fost recompensați de Donald Trump, după Elon Musk și premierul israelian Benyamin Netanyahu.