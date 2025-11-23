Sport

Cristiano Ronaldo, gol de excepție, din foarfecă! Video

Un nou gol de pus în ramă pentru Cristiano Ronaldo la 40 de ani! Foarfecă de senzație la meciul din campionat. Vezi pe FANATIK execuția de geniu a lui CR7.
Mihai Dragomir
23.11.2025 | 22:02
Cristiano Ronaldo gol de exceptie din foarfeca Video
Ce gol a reușit Cristiano Ronaldo în campionat. Execuție ca în serile de Champions League! Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Cristiano Ronaldo continuă să uimească lumea fotbalului cu goluri tot mai frumoase la cei 40 de ani ai săi. Superstarul portughez a lovit din nou și a înscris cu o foarfecă de zile mari. Vezi pe FANATIK.ro. toate detaliile.

Foarfecă de senzație pentru Cristiano Ronaldo la meciul din campionat

Cristiano Ronaldo a ieșit din nou în evidență la Al-Nassr. Echipa lusitanului a jucat în etapa a 9-a din prima ligă a Arabiei Saudite acasă cu Al Khaleej. Gazdele s-au impus cu scorul de 4-1, iar printre marcatori a fost, desigur, și CR7.

După ce Joao Felix, Wesley și Mane au marcat rând pe rând pentru ca tabela să arate 3-1 în minutul 90, a venit și rândul lui Cristiano Ronaldo să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Mai exact, superstarul portughez s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit. În minutul 90+6, acesta a primit o centrare în careu, și, deși părea că este incomodat de un adversar, a reușit să înscrie cu o foarfecă de senzație.

Întâlnire legendară între Cristiano Ronaldo și Donald Trump

Săptămâna trecută, întreaga lume a fost surprinsă de un eveniment deosebit. Mai exact, Cristiano Ronaldo a participat la o cină la Casa Albă alături de Donald Trump, președintele Statelor Unite, JD Vance, Elon Musk, directorul Apple, Tim Cook, și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Întâlnirea a provocat o mulțime de reacții pe întreg globul. Cunoscutul fotbalist s-a pozat alături de liderul SUA, cel care i-a recunoscut că fiul său chiar este un mare fan al jucătorului.

Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo

Întâlnirea dintre Donald Trump și Cristiano Ronaldo s-a lăsat chiar și cu un cadou din partea președintelui. Mai exact, liderul american i-a înmânat fotbalistului de la Al-Nassr o cutie în care se afla ”cheia Casei Albe”.

O asemenea atenție este oferită doar persoanelor cu un grad ridicat de importanță. CR7 a intrat într-o listă selectă a celor care au fost recompensați de Donald Trump, după Elon Musk și premierul israelian Benyamin Netanyahu.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
