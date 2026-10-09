Cristiano Ronaldo, gol la revenirea pe teren după scandalul cu Jorge Jesus! Fanii lui Al-Nassr i-au dedicat o coregrafie specială. Video

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost în centrul unui scandal de proporții în ultimele două săptămâni, după ce a plecat din cantonamentul naționalei Portugaliei. Acest lucru s-a întâmplat după ce selecționerul Jorge Jesus i-a promis că-l va introduce în meciul cu Norvegia, însă superstarul lusitan a rămas doar pe banca de rezerve. La primul meci oficial după revenirea la Al-Nassr, CR7 a deschis scorul în meciul cu Al Diriyah și a ajuns astfel la golul cu numărul 980.

Cristiano Ronaldo, golul cu numărul 980 pentru club și națională

Ajuns la aproape 42 de ani, Cristiano Ronaldo se apropie încet dar sigur de finalul carierei. Până atunci, el are un obiectiv clar: atingerea bornei de 1000 de goluri pentru club și națională. Chiar dacă el nu a reușit să puncteze pentru Portugalia în ultima acțiune, CR7 a mai făcut un pas spre obiectivul său încă din primul meci de la revenirea la Al-Nassr.

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Campioana saudită a întâlnit-o în etapa a 8-a pe Al-Diriyah, locul 9 în clasament. Cristiano Ronaldo a deblocat tabela în minutul 23, după ce a profitat de o eroare a portarului Abdullah. El a încercat să prindă în mână un șut al lui Kingsley Coman, însă a scăpat mingea din mâini și a ajuns chiar în gheata atacantului portughez, care a înscris fără probleme. Astfel, și mai are nevoie doar de 20 de reușite pentru a-și îndeplini obiectivul final al carierei.

Suporterii lui Al-Nassr au pregătit o coregrafie specială pentru Cristiano Ronaldo

În contextul conflictului de la naționala Portugaliei, fanii lui Al-Nassr au decis să-și arate suportul și respectul pe care îl au pentru idolul lor, Cristiano Ronaldo, încă de la primul meci pe care echipa lusitanului îl va disputa pe teren propriu.

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Astfel, la meciul Al-Nassr – Al Diriyah, în peluza campioanei a apărut o pânză uriașă pe care scria „Măreția se câștigă prin muncă! CR7, cel mai mare marcator din istoria fotbalului”. De-a lungul timpului, Cristiano Ronaldo a fost afișul muncii asidue, în timp ce Lionel Messi a fost mereu văzut drept talent pur. La finalul zilei, ambii fotbaliști au obținut tot ce au atât prin calitățile cu care au fost înzestrați, cât și prin foarte multă muncă. Pe lângă statutul de cel mai bun marcator din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo a mai câștigat în cariera sa 5 „Baloane de Aur”, 5 Ligi ale Campionilor, un Campionat European și multe alte trofee atât la nivel individual, cât și colectiv.

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هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو يعود لهز الشباك ويسجل هدف النصر الأول في شباك الدرعية 🟡🐐 #النصر_الدرعية | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/7cqNUbsTnO — رياضة ثمانية (@thmanyahsports)