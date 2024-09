Cristiano Ronaldo, în lacrimi pe teren la golul 900 din carieră: ”Este o realizare unică”. Update

Starul portughez nu a suferit prea mult după ce și a venit la echipa națională cu gândul de a scrie istorie și de a marca un gol ce va rămâne pentru totdeauna în analele fotbalului.

UPDATE: Prima reacție a lui Ronaldo după ce a înscris golul 900

La finalul meciului Portugalia – Croația 2-1 în care a marcat golul 900 al carierei sale, Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de mândru de performanța sa și a vorbit despre munca din spatele unei asemenea cifre.

”Golul 900 reprezintă foarte mult. Era un număr la care îmi doream să ajung de mult timp. Știam că se va ajunge la acest număr pentru că atât timp cât continuam să joc se întâmplat firesc. Este important de subliniat excelentul meci jucat astăzi de ambele echipe.

Cred că amândouă s-au descurcat destul de bine. Un meci spectaculos. Portugalia a evoluat destul de bine. Au fost momente în meci în care am știut să suferim și asta e foarte important. Cred că victoria este meritată. Am avut mai multe șanse, am avut mai mult mingea. După părerea mea, a fost un meci excelent.

A fost un fior. Pare o realizare normală, dar numai eu și oamenii din jurul meu știm cât de greu este să muncești în fiecare zi, să mă simt bine fizic și psihic ca să marchez golul 900. Este o realizare unică în cariera mea.

Un alt record? Acestea vin de la sine. Sunt fericit. Dar pentru mine cel mai important lucru este să subliniez munca în echipă. După ce am făcut la Campionatul Europene a trebuit să lăsăm o impresie bună și așa am făcut”, a declarat Ronaldo.

Golul 900 pentru Cristiano Ronaldo în Portugalia – Croația

Și Cristiano Ronaldo nu a avut nevoie decât de 34 de minute în partida Portugalia – Croația de pe Estadio da Luz din Lisabona pentru a înscrie golul 900 al carierei și a deveni cu adevărat legendar.

Bine servit cu o centrare din partea stângă de Nuno Mendes, atacantul portughez s-a desprins din marcajul fundașilor adverși și de la 6 metri l-a învins pe portarul Dominik Livakovic cu o reluarea simplă cu latul.

În momentul în care a înțeles că mingea a intrat în plasă, Ronaldo a fost năpădit de emoții. A alergat spre colțul terenului, dar nu a mai celebrat în stilul propriu, ci s-a pus în genunchi și și-a acoperit fața cu mâinile.

A fost o bucurie de nedescris pentru unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, care după ce a fost felicitat de coechipieri a ținut să sărbătorească golul cu numărul 900 alături de fanii prezenți în tribune.

Cristiano Ronaldo was emotional after scoring his 900th goal 🥺 — B/R Football (@brfootball)

Ronaldo, ironii la adresa lui Pele

După ce în urmă cu o săptămână într-un meci jucat pentru Al Nassr în campionatul Arabiei Saudite, Cristiano Ronaldo a postat pe contul de YouTube un videoclip în care apare de Rio Ferdinand, fostul său coleg de la Manchester United.

Întrebat de acesta ce obiecte mai are în carieră, CR7 a oferit un răspuns ireal în care practică . ”Primul meu obiectiv e să ajung la 900 de goluri în fotbal, apoi, provocarea mea va fi să înscriu 1000 de goluri. Există o diferență, toate golurile pe care le-am înscris sunt cu video. Așa că pot dovedi (n.r. – râde)”, a spus el.

”Ești un nenorocit (n.r. – râde)! Vorbești despre Pele, Di Stefano…”, a replicat Rio Ferdinand. ”Îi respect pe toți. Toate golurile mele sunt filmate. Dacă vrei mai multe goluri pot aduce și de la antrenamente, nu e o problemă”, a mai afirmat Ronaldo.

Deși este considerat un vânător de recorduri, Cristiano Ronaldo a oferit în câteva rânduri și momente emoționante. Unul dintre ele s-a petrecut la EURO 2024, atunci când .