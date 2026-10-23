Cristiano Ronaldo, golul cu numărul 982 în carieră! Video

ADVERTISEMENT

(41 de ani) a marcat vineri golul cu numărul 982 din cariera sa de fotbalist profesionist. Starul portughez a fost titular în meciul jucat de echipa sa, Al-Nassr, în deplasare cu Al-Faysaly, în cadrul etapei cu numărul 11 din campionatul din Arabia Saudită. Scorul în această partidă a fost deschis de oaspeți încă din minutul 4 prin Al Hamdan.

Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 982 din cariera sa

Ulterior, în repriza a doua, mai exact în minutul 49, a ieșit la rampă Ronaldo. Fotbalistul lusitan a reușit să înscrie cu o lovitură superbă de cap la colțul lung din centrul careului, după o centrare perfectă furnizată de Joao Felix dintr-o lovitură liberă executată de pe partea dreaptă. A fost așadar golul cu numărul 982 marcat de Cristiano Ronaldo până acum de-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

هدف! ⚽️🔥 كريستيانو رونالدو يرتقي الرؤوس، ويعزز تقدم النصر برأسية تسكن شباك الفيصلي 🎯 #الفيصلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/Bm18jzFj9c — رياضة ثمانية (@thmanyahsports)

Cristiano Ronaldo a avut și un gol anulat în acest meci

La scurt timp, după această reușită, Cristiano Ronaldo a punctat din nou, dar ulterior golul a fost anulat după intervenția VAR pe motiv de offside. În minutul 66, gazdele de la Al-Faysaly au redus din diferență, grație golului marcat de Bongonda. Doar că în minutul 79, Al-Nassr și-a refăcut avantajul de două goluri pe tabela de marcaj. Atunci, Angelo a reușit să înscrie pentru gruparea din Riyadh.

NO GOAL! VAR INTERVENES Cristiano Ronaldo thought he had his second of the afternoon, but VAR steps in to chalk it off! 🚫⚽️ Score remains 2–0 https://t.co/7cVxqOc2hP — CUPID FC (@CUPID_FC)

Revenind la CR7, el în cariera de fotbalist profesionist, chestiune care de altfel reprezintă de ceva timp țelul său suprem în fotbal, o abordare care pe de altă parte i-a adus de-a lungul anilor starului portughez și multe critici, fiind acuzat că este mult prea individualist și chiar egocentrist în mare măsură.

ADVERTISEMENT

În acest meci de pe terenul celor de la Al-Faysaly, Cristiano Ronaldo a rămas pe teren până la final. În cele din urmă Al-Nassr s-a impus cu scorul de 3-1 și astfel echipa din Riyadh a trecut provizoriu în clasamentul din Arabia Saudită peste marea rivală Al-Hilal, urcând pe locul 2 cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Al-Qadsiah și cu un punct în plus față de Al-Hilal, grupare care însă are în prezent un meci mai puțin disputat.