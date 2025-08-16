Cristiano Ronaldo i-a făcut Georginei cadouri de 300.000 de euro cu ocazia logodnei: de la ceasuri la mașini de lux

Superstarul portughez nu se sfiește să îi ofere partenerei sale de viață cadouri scumpe. Ce i-a cumpărat și la ce prețuri se învârt obiectele primite de argentiniancă.

ADVERTISEMENT

Logodna i-a adus cadouri de 300.000 de euro. Ce a primit Georgina de la Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din anul 2016, pe vremea când fotbalistul în vârstă de 40 de ani evolua pentru clubul Real Madrid. Ei au împreună 2 copii, pe Alana Martina, născută în 2017, și pe Bella Esmeralda, în 2022. Cu toate astea, cuplul îi mai crește și pe Cristiano Jr. (14 ani) și gemenii Eva și Mateo (7 ani).

Superstarul portughez, un tip excentric și care nu cunoaște probleme de ordin financiar, nu s-a uitat la bani în momentul în care și-a cerut partenera în logodnă. Astfel, (peste un milion de euro).

ADVERTISEMENT

Dar legendarul fotbalist lusitan nu s-a oprit aici. Seria de cadouri a continuat, iar notează că Ronaldo i-ar fi dăruit deja viitoarei sale soții un Porsche Taycan electric alb (aprox. 100.000 de euro), genți și rochii (Dior și Louis Vuitton , de aprox. 29.000 de euro), 2 ceasuri (Patek Philippe, de aproape 49.000 de euro și un Audemars Piguet în valoare de 61.000 de euro).

„Știe că Georginei îi plac mașinile”

„Pregătește asta de ceva vreme și a vrut să fie cu adevărat special pentru jumătatea lui. Știe că Georginei îi plac mașinile, în special pe cele electrice, și i-a cumpărat un Porsche pentru că și ea iubește mașinile de lux.

ADVERTISEMENT

De asemenea, i-a oferit multe cadouri importante, cum ar fi ceasuri, pentru că și ea le iubește și îi place să-și adauge lucruri la colecția sa”, au notat și jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

Când se căsătoresc oficial Cristiano Ronaldo și Georgina

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo pare mai plin de viață ca niciodată. Fotbalistul vrea să joace anul viitor la Cupa Mondială, după care să aibă nunta mult visată cu Georgina.

ADVERTISEMENT

„Cristiano a făcut din acest moment unul cu adevărat unic și deja lucrează la cadouri și la nuntă, care va avea loc cel mai probabil în 2026, după Campionatul Mondial. Lucrează la asta și va fi o întreprindere colosală.

El și-a dorit dintotdeauna să se căsătorească și este foarte entuziasmat de acest lucru. Vrea să o facă pe Georgina cea mai fericită femeie din lume și cea mai fericită mamă pentru copiii săi”, au mai scris cei de la The Sun.

Top bijuterii spectaculoase primite de iubitele fotbaliștilor celebri

Nu este un obicei străin ca partenerele fotbaliștilor să primească cadouri luxoase, și mai ales bijuterii ale căror prețuri au multe zerouri. Nume mari din fotbalul mondial și-au răsfățat iubitele cu accesorii de firmă, fără să se uite la costul acestora.

Wanda Nara, deși despărțită între timp de Mauro Icardi, a primit de la atacantul argentinian un inel cu diamant mare, estimat la aproximativ 250.000 de dolari. Sergio Ramos i-a oferit Pilar Rubio un inel de logodnă estimat la 400.000 de dolari.

Lider incontestabil în acest domeniu este însă David Beckham. Fostul mare fotbalist englez, actual patron la Inter Miami, i-a oferit Victoriei Beckham 15 inele de logodnă. Primul dintre ele a costat 85.000 de dolari, iar cel mai recent, pe care i l-a oferit în anul 2010, a costat nu mai puțin de 5 milioane de dolari.