Cristiano Ronaldo iese la atac după zvonurile privind plecarea de la Juventus: „Nu le pot permite oamenilor să se joace cu numele meu”

Deranjat de toate zvonurile care au circulat în ultimele luni – ba că este , sub comanda lui Carlo Ancelotti, ba că Pep Guardiola încearcă să-l aducă la Manchester City – Cristiano Ronaldo pune punctul pe „i”.

„Nu le pot permite oamenilor să se joace cu numele meu. Rămân concentrat asupra carierei mele și asupra muncii mele, sunt pregătit pentru toate provocările care vor urma”, anunță starul portughez, semn că cel puțin până în vara anului viitor, când îi expiră contractul.

Transferat în 2018 chiar de la Real Madrid, în schimbul unei sume record pentru fotbalul european -117 milioane de euro, cu tot cu bonusuri – acesta a reușit nu mai puțin de 101 goluri și 22 de pase decisive în cele trei sezoane petrecute în tricoul „Bătrânei Doamne”, fără a reuși, totuși, să treacă de sferturile Ligii Campionilor.

Cristiano Ronaldo rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile din ultima perioadă

„Oricine mă cunoaște este conștient de cât de concentrat sunt pe munca mea. Mai puțină vorbă și mai multă acțiune, acesta a fost motto-ul meu încă de la începutul carierei. Totuși, având în vedere tot ce s-a spus și scris recent, trebuie să-mi expun poziția.

Pe lângă lipsa de respect față de mine ca om și ca jucător, este vorba despre modul frivol în care viitorul meu este expus în presă este lipsit de respect față de toate cluburile implicate în aceste zvonuri, dar și față de jucătorii și staff-ul acestora.

Povestea mea de la Real Madrid a fost scrisă. A fost înregistrată. În cuvinte și în cifre, în trofee, în recorduri și în titluri. Este în muzeul de la Stadionul Bernabeu și mințile fiecărui fan al acestui club.

Pe lângă ce am reușit, îmi aduc aminte că în acești nouă ani am avut o relație profundă de respect și afecțiune cu fanii clubului, pe care o am și acum și pe care o voi avea mereu. Sunt convins că fanii adevărați ai lui Real Madrid vor continua să mă păstreze în inimile lor, așa cum și eu îi voi avea în a mea.

Pe lângă cel mai precedent episod din Spania, au existat frecvent știri și povești care m-au asociat cu o serie de cluburi din țări diferite, însă nimeni nu a fost vreodată preocupat să încerce să afle adevărul.

Rup acum tăcerea pentru a vă spune că nu le pot permite oamenilor să se joace cu numele meu. Rămân concentrat asupra carierei mele și asupra muncii mele, sunt pregătit pentru toate provocările care vor urma. Orice altceva? Doar discuții”, se arată în comunicatul publicat de Cristiano Ronaldo pe rețelele de socializare.

Real Madrid, capitol închis: „Nu am încercat să-l transferăm”

De altfel, tehnicianul Realului a negat la rândul său zvonurile privind revenirea starului portughez în capitala Spaniei, . Asta deși cei doi au reușit la prima colaborare – între 2013 și 2015 – să cucerească Liga Campionilor, Cupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

„Cristiano este o legendă a lui Real Madrid și are parte de toată dragostea și tot respectul meu. Cu toate astea, nu am încercat să-l transferăm în această vară. Privim înainte”, a transmis Carlo Ancelotti.