Cristiano Ronaldo îi face concurență lui Ion Țiriac! Câte mașini de lux are faimosul atacant portughez: ”Sunt bestii diferite”

Cristiano Ronaldo pare că vrea să îi facă concurență celebrului miliardar Ion Țiriac când vine vorba de mașini de lux. Atacantul portughez a pierdut deja numărul.
Valentina Vladoi
07.11.2025 | 13:56
Cristiano Ronaldo ii face concurenta lui Ion Tiriac Cate masini de lux are faimosul atacant portughez Sunt bestii diferite
Câte mașini are Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Cristiano Ronaldo nu e pasionat doar de fotbal, ci și de mașini. Drept dovadă, faimosul atacant portughez deține mai mulți bolizi de lux și putem spune că îi face într-adevăr concurență lui Ion Țiriac.

Câte mașini are Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo are o colecție de mașini a cărei valoare e estimată undeva pe la 25 de milioane de euro. Iată însă că la fel ca și Ion Țiriac, faimosul fotbalist recunoaște că nu mai știe numărul exact al bolizilor de lux.

Într-un interviu acordat recent, Ronaldo a dezvăluit că nu știe câte mașini sunt în parcarea garajului său. Totuși, cel mai probabil ar fi vorba despre 40 de bolizi de lux, iar printre aceștia se numără și ceva din marca Bugatti.

„Sincer, am pierdut numărul. Dacă ar fi să pariez, aș spune 40 sau 41. Îmi plac Bugatti-urile, sunt bestii diferite”, i-a declarat Cristiano Ronaldo lui Piers Morgan, în interviu acordat.

Care a fost prima achiziție auto importantă a fotbalistului

Menționăm faptul că cel mai nou ”membru” al parcului auto este noul Bugatti Tourbillon. Cristiano Ronaldo povestea recent că a achziționat bolidul de lux cu 3,6 milioane de euro.

Pasiunea lui pentru mașini a apărut după ce s-a alăturat lui Manchester United. La acel moment, prima sa achiziție auto importantă a fost un Porsche Cayenne în valoare de 67.500 de euro.

Vorbim despre o schimbare radicală în ultimii ani, având în vedere că alte mașini ale fotbalistului costă milioane de euro. Acesta mai are câteva Audi, dar și mărci celebre precum Ferrari ori Lamborghini.

În același timp, Cristiano Ronaldo mai deține un Chiron în valoare de 2,3 milioane de euro, dar și un Veyron de 1,7 milioane de euro. La acesta se mai adaugă un McLaren Senna în valoare de 850.000 de euro.

Lista este însă una cu mult mai lungă de atât, relatează cei de la The Sun. Și se poate spune că într-adevăr, celebrul fotbalist îi face concurență lui Ion Țiriac când vine vorba de bolizi de lux.

Cristiano Ronaldo adoră mașinile, dar nu conduce des

Britanicii scriu că deși Cristiano Ronaldo e pasionat de mașini, acesta conduce foarte rar în Arabia Saudită. Traficul de aici nu este o opțiune pentru faimosul fotbalist, drept urmare, acesta preferă să fie liniștit.

În același timp, la un moment dat el a dezvăluit că toți jucătorii lui Al-Nassr au primit BMW-uri cadou prin intermediul sponsorizării clubului. Acesta folosește mașina însă doar ocazional după antrenamente.

Menționăm faptul că în prezent, Cristiano Ronaldo locuiește cu Georgina Rodriguez, viitoarea lui soție și copiii, într-un complex luxos din Riyadh. Anterior, acesta a stat la hotelul Four Seasons.

