Sport

Cristiano Ronaldo, imagini uimitoare alături de fiul său cel mare. Cum au fost surprinși cei doi în vacanță

Cristiano Ronaldo a publicat fotografii incredibile cu băiatul său cel mare, în vârstă de 16 ani. Cum arată, în realitate, adolescentul care îi calcă pe urme.
Alexa Serdan
01.08.2026 | 08:20
Cristiano Ronaldo imagini uimitoare alaturi de fiul sau cel mare Cum au fost surprinsi cei doi in vacanta
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Noi imagini cu Cristiano Ronaldo și fiul său cel mare. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Fiul cel mare al renumitului jucător profesionist de fotbal Cristiano Ronaldo tinde să atingă nivelul tatălui său, însă replica acestuia i-a șocat pe toți. Iată câteva imagini uimitoare cu felul în care au fost surprinși cei doi în vacanță.

Cristiano Ronaldo și băiatul cel mare, ședință foto specială

Înainte a ajunge la altar cu iubita sa Cristiano Ronaldo (41 ani) a plecat în căutarea verighetelor. Căpitanul celor de la Al-Nassr a fost filmat alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez (32 ani) într-o destinație de vacanță spectaculoasă. Cei doi parteneri de viață au ajuns în Mallorca, Spania, unde au avut parte de multă relaxare.

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Superstarul a imortalizat un moment special cu viitoarea sa soție, alimentând zvonurile că urmează să se însoare în primul weekend din august. Cuplul a apărut cu inele de diamante asortate, fotografia fiind imortalizată la bordul unui avion privat. Și aceasta nu este singura poză care a captivat atenția fanilor din lumea întreagă.

Mai multe imagini cu băiatul său cel mare au făcut furori în online. Fotbalistul le-a arătat tuturor cât de mult s-a transformat fiul său, Cristiano Ronaldo Jr, în ultimii 4 ani. Adolescentul a trecut prin schimbări semnificative care se datorează mersului frecvent la sala de forță. Cu toate acestea, mai are mult până îl va ajunge pe tatăl său.

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„Încă nu”, este mesajul subtil emis de portughez, pe pagina de Instagram. Reacția celebrului sportiv apare la scurtă vreme ce s-a aflat că a luat decizia de a se retrage de la naționala de fotbal a Portugaliei. Postarea lui Cristiano Ronaldo poate face trimitere și la faptul că abia așteaptă să evolueze împreună pe același teren.

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Visul cel mai mare al jucătorului este să joace alături de fiul său cel mare. De asemenea, vrea să atingă performanța de 1.000 de goluri înscrise de-a lungul carierei. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu pune ghetele în cuie. În schimb, s-a aflat că a semnat un contract în domeniul artistic. Se pregătește pentru debutul într-un serial de televiziune.

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O postare distribuită de 433 (@433)

Când se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Speculațiile cu privire la nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez continuă să apară, deși niciunul nu a confirmat data evenimentului. Se vehiculează că evenimentul grandios este programat pentru 1 august 2026, data care se potrivește cu declarația făcută de fotbalist în urmă cu ceva vreme. Atacantul a subliniat că ceremonia va avea loc după Cupa Mondială.

Pentru că acea competiție sportivă s-a finalizat toată lumea se așteaptă să facă următorul pas. Mai mult decât atât, ar fi fost deja trimise invitațiile, printre fotbaliștii chemați la petrecere numărându-se trei sportivi aflați în activitate. Aceștia sunt Kylian Mbappe, Vinicius Junior și Rodrygo. Coechipierii starului de la Al-Nassr nu vor lipsi.

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Pe listă se mai află Diesel, Piers Morgan, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, Khabib Nurmagomedov și creatorul de conținut IShowSpeed. Revista spaniolă de modă Hola susține că nunta va avea loc pe domeniul Quinta da Regaleira (Sintra, Portugalia), însă a respins informația cu privire la ziua cea mare.

Potrivit publicației spaniole, posibilitatea ca cei doi să se căsătorească în acest weekend este destul de mică. Motivul ar fi faptul că proprietatea este deschisă în continuare vizitatorilor pe 1 august. Biletele ar fi fost deja vândute pentru întreaga zi. Totodată, pe site-ul castelului apare programat și un spectacol de seară intitulat „A Todas As Mulheres” susținut de cântăreața Silvana Peres.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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