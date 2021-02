Cristiano Ronaldo împlinește astăzi 36 de ani! Cum a devenit cel mai mediatizat personaj al lumii

Cristiano Ronaldo este sărbătoritul zilei în fotbalul mondial. Ajuns la 36 de ani, portughezul este cel mai mediatizat și urmărit personaj din istoria modernă a fotbalului. Poate chiar din toate timpurile.

Cristiano Ronaldo nu este însă singurul sărbătorit al zilei! România sărbătorește ziua de naștere a celui mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, născut în aceeași zi cu Neymar și Carlos Tevez.

Portughezul stă la fel de bine fizic ca acum zece ani și nu are de gând să se retragă. Ba, mai mult, în luna mai, Cristiano Ronaldo își va prelungi contractul cu Juventus și chiar va renunța la o parte din salariul său.

Întreaga planetă îi urează „La mulți ani” lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a fost ales fotbalistul secolului XXI și este cel mai urmărit personaj din lume, deși este doar pe locul nouă în clasamentul trofeelor.

Cristiano Ronaldo este idolul a milioane de oameni din lumea întreagă, iar la stilul său de viață aspiră orice tânăr care se apucă de fotbal. Portughezul a dat lovitura pe rețelele de socializare și are cei mai mulți urmăritori pe contul de instagram: 259,6 milioane.

Cvintuplul Balon de Aur ține extrem de mult la imaginea sa și este un adevărat exemplu nu doar pentru cum joacă, ci și pentru cum arată sau ce haine și accesorii poartă..

Impactul financiar uriaș pe care l-a avut Cristiano Ronaldo la Juventus

Cristiano Ronaldo poate înlocui cu ușurință un întreg departament de marketing al unui club și le-a adus venituri uriașe italienilor. Dacă înainte de venirea lui Cristiano, contractul italienilor cu Jeep era de doar 17 milioane de euro, după ce portughezul a semnat cu „Bătrâna Doamnă”, brand-ul american de mașini a supliment sponsorizarea cu nu mai puțin de 25 de milioane de euro.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)



Ba, mai mult, paginile clubului de pe rețele de socializare au crescut odată cu transferul portughezului de la 49,7 milioane la 97,9 milioane de fani, ceea ce spune multe despre impactul lui Cristiano Ronaldo, un influencer în adevăratul sens al cuvântului.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)



Dincolo de notorietate, contul de Instagram al lui Cristiano Ronaldo produce şi foarte mulţi bani. Deşi are un salariu regesc la Juventus, 31 de milioane de euro, portughezul câştigă mai bine din online. Fiecare postare sponsorizată îi aduce, conform estimărilor, aproximativ un milion de euro, iar în ultimii doi ani suma încasată a depăşit 100 de milioane în total. Cristiano Ronaldo are un număr impresionant de postări pe instagram: 3002 postări.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cum și-a petrecut Cristiano Ronaldo ziua de naștere anul trecut

Cristiano Ronaldo și-a petrecut aniversarea anul trecut alături de iubita sa, Georgina și Cristiano Ronaldo Jr, la un restaurant, unde portughezul a avut parte de o mare surpriză: un tort în culorile lui Juventus în forma acronimului său: CR7: „E timpul să îmi celebrez ziua de naștere. Mulțumesc iubita mea pentru această supriză extraordinară”, a scris portughezul pe instagram. Surpriza nu era de fapt tortul, ci un Mercedes Benz Brabu cu fundiță roșie în valoare de 685.000 de euro.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Atât Cristiano, cât și Georgina, sunt mari fani ai bijuteriilor, pe care le afișează cu fiecare ocazie. Cei doi au dus moda accesoriilor la un nivelul următor, iar bijuteriilor lor valorează milioane de euro. Doar la ceremonia de la Dubai în care a fost desemnat fotbalistul secolului, Ronaldo a purtat pe o singură mână bijuterii în valoare de aproximativ 672 de mii de euro.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Conform The Sun, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au împreună bijuterii în valoare de minim 3 milioane de euro. Doar inelul de logodnă pe care portughezul i l-a cumpărat în luna septembrie argentiencei, valorează 691 de mii de euro. Starul lui Juventus Torino are un un ceas carea valorează suma incredibilă de 1,35 milioane de euro, finisat cu 424 de diamante. Cristiano mai are un Rolex de 430 de mii de euro, cel mai scump model de ceas realizat vreodată de renumita companie elvețiană.