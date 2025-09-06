Sport

Cristiano Ronaldo, în continuare în centrul controverselor după moartea lui Diogo Jota! Ce s-a întâmplat înainte de meciul naționalei Portugaliei

Cristiano Ronaldo nu a fost prezent la înmormântarea fostului său coechipier, Diogo Jota, iar starul portughez creează în continuare controverse cu privire la acest subiect.
Bogdan Mariș
06.09.2025 | 17:57
Cristiano Ronaldo in continuare in centrul controverselor dupa moartea lui Diogo Jota Ce sa intamplat inainte de meciul nationalei Portugaliei
ULTIMA ORĂ
Absent de la înmormântarea lui Diogo Jota, Cristiano Ronaldo a refuzat să vorbească despre acest lucru înainte de meciul Armenia - Portugalia. FOTO: colaj Fanatik

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au decedat tragic în luna iulie, în urma unui accident de mașină produs în Spania. Aflat în vacanță la acel moment, Cristiano Ronaldo a ales să nu fie prezent la înmormântarea fostului său coechipier, iar decizia sa controversată a revenit în prim-plan înainte de meciul Portugaliei cu Armenia.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, decizie controversată înainte de Armenia – Portugalia

Portugalia își începe drumul spre turneul final al Cupei Mondiale din 2026 cu un duel la Erevan împotriva Armeniei. Va fi primul meci pe care naționala pregătită de Roberto Martinez îl va disputa după decesul lui Diogo Jota, care și-a pierdut viața în luna iulie, în urma unui accident tragic.

Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe rețelele sociale după moartea fostului coechipier, însă a ales să nu fie prezent la înmormântarea acestuia, decizie pe care nu a explicat-o niciodată în spațiul public. Înainte de partida cu Armenia, jurnaliștii portughezi și-ar fi dorit ca liderul naționalei să fie prezent la conferința de presă, pentru a discuta, printre altele, și despre absența sa de la înmormântare.

ADVERTISEMENT

Ronaldo a decis să nu participe, fotbalistul care a discutat cu presa fiind Pedro Neto, care a jucat alături de Diogo Jota atât la echipa națională, cât și la Wolverhampton. „Nu pot să îl judec eu pe căpitanul echipei. Sunt convins că Cristiano a avut un motiv pentru a nu fi prezent. Nu doresc să comentez acest lucru”, a declarat jucătorul lui Chelsea, conform sudinfo.be.

Diogo Jota, „convocat” pentru meciurile Portugaliei

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a fost extrem de emoționat când a vorbit despre decesul fostului său elev. „E pentru prima dată când ne-am întâlnit în vestiar după finala Nations League, pentru prima dată fără Diogo Jota. Am ales 23 de jucători plus unul. Diogo Jota va fi alături de noi în drumul spre Cupa Mondială de anul viitor”, a afirmat tehnicianul.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Diogo Jota va fi prezent și într-un alt mod la echipa națională. Cel mai bun prieten al său, Ruben Neves, a preluat tricoul cu numărul 21, dar a făcut și un alt gest extraordinar în memoria lui Jota. Fostul jucător al lui Liverpool a strâns 49 de selecții pentru naționala Portugaliei, marcând 14 goluri în tricoul primei reprezentative. Acesta a câștigat și două trofee cu echipa națională, ambele în Liga Națiunilor, la edițiile din 2019 și 2025.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digisport.ro
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Rațiu, criticat dur de Marius Șumudică: „E...
Fanatik
Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Rațiu, criticat dur de Marius Șumudică: „E unul din primii 3 fundași dreapta ai lumii”
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Austria a învins Cipru...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Austria a învins Cipru după un penalty controversat, în timp ce Bosnia a făcut instrucție în San Marino!
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu...
Fanatik
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu peste 50 de meciuri și multe goluri în Premier League. Forest dădea 15 milioane de euro pe el în 2022! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!