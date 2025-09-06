Cristiano Ronaldo, în continuare în centrul controverselor după moartea lui Diogo Jota! Ce s-a întâmplat înainte de meciul naționalei Portugaliei

. Aflat în vacanță la acel moment, , iar decizia sa controversată a revenit în prim-plan înainte de meciul Portugaliei cu Armenia.

Cristiano Ronaldo, decizie controversată înainte de Armenia – Portugalia

. Va fi primul meci pe care naționala pregătită de Roberto Martinez îl va disputa după decesul lui Diogo Jota, care și-a pierdut viața în luna iulie, în urma unui accident tragic.

Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe rețelele sociale după moartea fostului coechipier, însă a ales să nu fie prezent la înmormântarea acestuia, decizie pe care nu a explicat-o niciodată în spațiul public. Înainte de partida cu Armenia, jurnaliștii portughezi și-ar fi dorit ca liderul naționalei să fie prezent la conferința de presă, pentru a discuta, printre altele, și despre absența sa de la înmormântare.

Ronaldo a decis să nu participe, fotbalistul care a discutat cu presa fiind Pedro Neto, care a jucat alături de Diogo Jota atât la echipa națională, cât și la Wolverhampton. „Nu pot să îl judec eu pe căpitanul echipei. Sunt convins că Cristiano a avut un motiv pentru a nu fi prezent. Nu doresc să comentez acest lucru”, a declarat jucătorul lui Chelsea, conform .

Diogo Jota, „convocat” pentru meciurile Portugaliei

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a fost extrem de emoționat când a vorbit despre decesul fostului său elev. „E pentru prima dată când ne-am întâlnit în vestiar după finala Nations League, pentru prima dată fără Diogo Jota. Am ales 23 de jucători plus unul. Diogo Jota va fi alături de noi în drumul spre Cupa Mondială de anul viitor”, a afirmat tehnicianul.

Diogo Jota va fi prezent și într-un alt mod la echipa națională. Cel mai bun prieten al său, . Fostul jucător al lui Liverpool a strâns 49 de selecții pentru naționala Portugaliei, marcând 14 goluri în tricoul primei reprezentative. Acesta a câștigat și două trofee cu echipa națională, ambele în Liga Națiunilor, la edițiile din 2019 și 2025.