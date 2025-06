Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ce a câștigat din nou UEFA Nations League cu Portugalia: „Dacă trebuia să-mi rup piciorul pentru echipa națională, aș fi făcut-o!” + ce spune despre Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a câștigat al treilea trofeu alături de echipa națională a Portugaliei. . Superstarul portughez a tras concluziile la finalul jocului.

Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ce Portugalia a cucerit UEFA Nations League: „Suntem o țară mică, dar avem multă ambiție”

Spania a condus cu 1-0 și 2-1 în finala de la Munchen, dar Portugalia a revenit de fiecare dată, . Superstarul lusitanilor a fost schimbat spre finalul timpului regulamentar, din cauza unei accidentări, și a urmărit de pe bancă loviturile de departajare, unde echipa sa s-a impus cu 5-3, spaniolul Morata fiind singurul jucător care a ratat.

Cristiano Ronaldo a fost extrem de emoționat după ce a câștigat al treilea său trofeu la echipa națională (primele două fiind EURO 2016 și ediția 2018-2019 a Nations League), portughezul izbucnind în plâns când Ruben Neves a transformat penalty-ul decisiv. „Sunt foarte fericit. Primul loc pentru această generație, care merita un astfel de titlu, și pentru familiile noastre.

Este un lucru special să câștig pentru Portugalia. Am câștigat multe titluri cu echipele de club, dar nimic nu este mai frumos decât să câștig cu Portugalia. Am lacrimi în ochi, e o datorie îndeplinită cu multă bucurie. Este frumos, e vorba despre țara noastră. Suntem o țară mică, dar avem multă ambiție și asta mă face fericit.

Am trăit în multe țări, am jucat pentru multe cluburi, dar când oamenii vorbesc despre Portugalia, este tot timpul o senzație specială. Sunt foarte mândru să fiu căpitanul acestei generații. Să câștigi un titlu este cel mai important lucru pentru o echipă națională”, a afirmat Cristiano Ronaldo la finalul partidei pentru Sport TV, citat de .

„Am simțit accidentarea încă de la încălzire. Dacă trebuia să-mi rup piciorul pentru echipa națională, aș fi făcut-o”

Selecționerul Roberto Martinez l-a înlocuit pe Ronaldo în minutul 88, cu Goncalo Ramos, căpitanul naționalei fiind afectat de o accidentare. „Pentru viitor, trebuie să gândim pe termen scurt. Acum e timpul să ne odihnim bine. Am avut acea accidentare și a fost prea mult…

Am forțat, pentru că la echipa națională trebuie să forțezi. Am simțit accidentarea încă de la încălzire. O simțeam de ceva timp, dar dacă trebuia să-mi rup piciorul pentru echipa națională, aș fi făcut-o. Era un trofeu în joc, trebuia să joc și să dau totul, am mers cât de departe am putut. Am ajutat cu un gol”, a transmis portughezul.

„Lamine Yamal este un fenomen”

Cristiano Ronaldo a avut câștig de cauză la primul său meci împotriva lui Lamine Yamal, tânărul star al Spaniei fiind înlocuit la rândul său, după prima repriză a prelungirilor. „Va câștiga multe titluri, atât colective, cât și individuale.

Are doar 17 ani… repet: este un copil care poate să devină mult mai bun. Este un fenomen, dar trebuie să-l lăsăm în pace, asta vă cer. Are o carieră foarte lungă în față și cu siguranță va câștiga de multe ori Liga Națiunilor”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform .