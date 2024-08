Cristiano Ronaldo, investiție bizară! Starul portughez a devenit acționar la un celebru producător de porțelan

Cristiano Ronaldo a devenit acționar la Vista Alegre, după ce a cumpărat 10% din acțiunile celebrului producător portughez de porțelan. De asemenea, , a achiziționat 30% din acțiunile filialei spaniole a companiei portugheze. Principalul obiectiv al atacantului portughez este crearea unei noi filiale care să se extindă pe piața din Asia.

, continuă să investească în diverse afaceri fie că este vorba despre media, criptomonede, hoteluri sau porțelan. Cvintuplul Balon de Aur a intrat în acționariatul firmei portugheze Vista Alegre chiar în momentul în care producătorul istoric de porțelan marchează 200 de ani de la înființare.

Vista Alegre și Cristiano Ronaldo au convenit asupra creării unei noi societăți mixte, deținută de fiecare în proporție de 50%, care să se extindă în Orientul Mijlociu și în Asia. Succesul ar putea fi unul garantat, ținând cont de imaginea pe care Cristiano Ronaldo o deține la nivel global.

“Această colaborare dintre cele două părţi va accelera procesul de expansiune globală a brandului pe segmentul de lux din diferite pieţe internaţionale, atât în zona de retail cât şi în cea de ospitalitate de lux”, a comunicat Vista Alegre.

Nu a fost dezvăluită valoarea investiției lui Cristiano Ronaldo

În Asia și în Orientul Mijlociu, Cristiano Ronaldo și Vista Alegre vor să promoveze marca Vista Alegre și produsele Bordallo Pinheiro, denumite astfel după celebrul artist portughez din secolul al XIX-lea cunoscut pentru designurile spectaculoase din ceramică.

Vista Alegre este o companie care produce și vinde porțelanuri, dar și articole de ceramică și cristale. Firma portugheză nu a dezvăluit suma investiției lui Cristiano Ronaldo. La Al-Nassr, în Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo câștigă anual un salariu de 200 de milioane de dolari.

De-a lungul ultimilor ani, Cristiano Ronaldo a cochetat cu diverse afaceri. În 2015, Cristiano Ronaldo și operatorul hotelier portughez Grupo Pestana SGPS SA au anunțat că vor investi suma de 75 de milioane de euro în patru boutique-hoteluri cu un total de 400 de camere în Portugalia, Spania și SUA, conform .

Totuși, nu toate investițiile lui Cristiano Ronaldo în domeniul imobiliar au decurs conform așteptărilor. În urmă cu doi ani, Cristiano Ronaldo a vândut cu mult sub ceea ce plătise apartamentul pe care îl cumpărase în Trump Tower, pe Fifth Avenue din New York.

Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume, cu venituri totale anuale de 260 de milioane de dolari. Alte investiții ale atacantului portughez au legătură cu sălile de sport, apa îmbuteliată sau transplanturile de păr.