Cristiano Ronaldo, ipostază inedită alături de iubita sa, Georgina Rodriguez. Cum s-au filmat cei doi în piscină

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Descoperă în rândurile de mai jos ipostaza unică în care a apărut Cristiano Ronaldo alături de iubita sa, Georgina Rodriguez. Cum au imortalizat o zi de vacanță, de fapt, cei doi, dar și ce reacții au stârnit pe rețelele de socializare.

Cum s-au filmat Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo (41 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal. Portughezul are o carieră impresionantă, deși la Cupa Mondială 2026 nu a excelat pe teren. A fost , alături de Kevin De Bruyne, Florian Wirtz, Casemiro și Federico Valverde.

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Starul celor de la Al-Nassr nu pare afectat de acest lucru, având în vedere că este conștient că acesta a fost ultimul său mare turneu. În schimb, a decis să se relaxeze și să se focuseze pe relația amoroasă pe care o are cu Georgina Rodriguez (32 ani). Cei doi parteneri de viață urmează să ajungă la altar cât mai curând.

Momentan, nu au anunțat când va avea loc nunta, care se va desfășura în orașul natal al sportivului, Funchal de pe insula Madeira. Până atunci, însă, s-au filmat într-un moment neașteptat care i-a cucerit pe internauți. Aflați la o piscină impresionantă cei doi au făcut instant furori pentru că au apărut în timp ce înoată.

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Concret, fotbalistul s-a filmat când stă pe fundul piscinei, ținându-și respirația. Un detaliu care a ieșit în evidență este legat de lenjeria intimă albă care are inscripționat mesajul „CR7”, porecla cu care este cunoscut în domeniul sportiv. Aceasta reprezintă, de fapt, o combinație între inițialele lui Cristiano Ronaldo și numărul său preferat.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, un cuplu apreciat

Pe de altă parte, logodnica portughezului a fost surprinsă în timp ce înoată în spatele jucătorului. Georgina Rodriguez poartă un costum de baie negru din două piese. Accesoriul care nu le lipsește celor doi constă în ochelari de înot, care au rolul de a le proteja ochii de iritațiile ce pot fi cauzate de clorul din piscină.

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Videoclipul încărcat de Cristiano Ronaldo pe rețelele de socializare a făcut-o pe frumoasa brunetă să reacționeze. Vedeta a lăsat un comentariu cu un emoticon care face trimitere la o sirenă. Și internauții au lăsat mesaje în număr foarte mare, dovadă că sunt un cuplu admirat de multă lume. În plus, 15,1 milioane de persoane au apăsat butonul de Like.

„Cel mai perfect cuplu”, „Te iubesc”, „Arată atât de bine”, „Bravo, Cris” sau „Familie fericită”, sunt o mică parte dintre comentariile lăsate de admiratorii din social media. În altă ordine de idei, această filmare demonstrează că fotbalistul a uitat de Campionatul Mondial. Astfel, și-a îndreptat atenția pe starea de bine.

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Mai mult decât atât, cu viitoarea soție și copiii lor. Recent, au ajuns în faimoasa stațiune franceză Saint-Tropez. Destinația este una apreciată de lusitan pentru că a mai ajuns aici și în trecut. Renumitul fotbalist și-a refăcut forțele și în urmă cu câțiva ani în acest loc de poveste.