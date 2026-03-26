Cristiano Ronaldo Jr, la Real Madrid!? Fiul legendarului atacant s-a antrenat cu echipa U16 a spaniolilor

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid, club pentru care a scris istorie timp de nouă sezoane. Deși în acest moment el joacă în Arabia Saudită, pentru Al-Nassr, fiul său a participat marți, 24 martie, la un antrenament al echipei U16 a spaniolilor, iar un transfer la formația „los blancos” ar putea deveni o opțiune reală.

Cristiano Ronaldo Jr s-a antrenat cu Real Madrid U16

Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo încă nu a împlinit 16 ani, tocmai de aceea el a evoluat pentru toate academiile cluburilor la care celebrul său tată a jucat. Pe rând, el a activat în academiile celor de la Juventus, Manchester United și Al-Nassr, iar acum este la un pas să meargă la Real Madrid, deși tatăl său nu plănuiește să revină în Europa în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

De curând, el a primit și prima selecție la naționalele de tineret ale Portugaliei. Deși este născut în Statele Unite ale Americii, Prima sa convocare a avut loc în mai 2025, iar de atunci a continuat să joace pentru reprezentativa U17 a țării.

Fiul lui Cristiano Ronaldo, gata să-i spulbere visul

pentru cluburi și națională, Cristiano Ronaldo avea ambiția să joace un meci oficial la seniori alături de fiul său. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla sezonul viitor, când Cristiano Jr. ar fi împlinit 16 ani și ar fi putut debuta la echipa mare al lui Al-Nassr.

ADVERTISEMENT

Dacă fiul celebrului atacant ar semna cu Real Madrid, atunci visul său nu va mai putea deveni realitate niciodată, iar singura opțiune ar fi ca cele două echipe să se întâlnească într-un meci amical, însă s-ar întâlni din postură de adversari. La fel ca tatăl său, Cristiano Jr poate evolua atât pe poziția de atacant, cât și în flancuri. Totuși, înălțimea sa, de 1,85 m la nici 16 ani, probabil că-l va împinge mai mult spre poziția de vârf de atac.