Cristiano Ronaldo, la golul 750. De câte reușite mai are nevoie ca să treacă peste Pele

Cristiano Ronaldo a marcat împotriva lui Dinamo Kiev și a ajuns la un total de 750 de goluri marcate în carieră. Îl depășesc doar Pele, cu 767 de reușite, Romario, cu 772 și Josef Bican cu 805 reușite.

Bican este un fotbalist de origine austro-ungară, care a evoluat pentru trei echipe naționale și care a înscris peste 400 de goluri doar la Slavia Praga.

Cu toate acestea, totalul austriacului nu este unul confirmat, astfel că Ronaldo l-ar putea întrece mai devreme decât ar putea crede. În orice caz, portughezul are toate șansele să îi depășească pe Romario și Pele.

Cristiano Ronaldo la golul 750. 10% dintre reușite au fost marcate în tricoul lui Juventus

Chiar sub privirile lui Mircea Lucescu a ajuns Cristiano Ronaldo la un număr formidabil de goluri înscrise pe parcursul carierei. Portughezul a marcat golul de 2-0 în meciul cu Dinamo Kiev, disputat de Juve pe teren propriu. El a înscris din apropierea liniei porții, după ce mingea a ricoșat din Alvaro Morata.

Golul 750 din carieră a fost și golul 75 de când a ajuns la Juventus. Deși nu i-a putut ajuta pe torinezi să câștige mult-doritul trofeu UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la ultimele două titluri de campioană în Serie A. În stagiunea 2018-2019 a marcat 21 de goluri și a fost golgeterul lui Juve, iar în 2019-2020 a înscris de 31 de ori.

Ronaldo a înscris de cele mai multe ori pentru Real Madrid. În tricoul „galacticilor” a adunat nu mai puțin de 450 de reușite. La Manchester United a găsit plasa porțior adverse de 118 ori, în vreme ce pentru Sporting a marcat cinci goluri, conform talkSport.

Aproape de două recorduri uluitoare. Trece peste legende?

Cele 750 de goluri îl duc pe Cristiano Ronaldo pe locul patru în ierarhia celor mai buni marcatori din istoria fotbalului. Pe locul 3 este legendarul brazilian Pele, care are 767 de goluri. Pe treapta secundă a podiumului stă Romariu, cu 722 de reușite, iar lider este Josef Bican, care ar avea 805 goluri. Numărul reușitelor lui Bican nu este confirmat în mod oficial, dar este acceptat ca fiind cel menționat.

Pe parcursul acestui sezon, Cristiano Ronaldo a marcat deja de zece ori în doar opt meciuri. Ajuns la 35 de ani, portughezul nu arată semne de oboseală și nici nu a sugerat că ar intenționa să se retragă în curând. În aceste condiții, nu este imposibil să adune încă 56 de goluri și să îl depășească pe Bican înainte să se retragă. Ar deveni, astfel, cel mai bun marcator din istoria fotbalului!

Înainte de a ajunge acolo, Cristiano are șansa de a doborî un alt record istoric. Iranianul Ali Daei, fost atacant la Bayern Munchen sau Hertha Berlin, este omul cu cele mai multe goluri înscrise pentru o echipă națională. El a marcat de 112 ori pentru Iran. Ronaldo are 102 reușite în tricoul Portugaliei. Așadar, mai are nevoie doar de 11 pentru a deveni golgheterul all-time din lumea naționalelor de fotbal.

