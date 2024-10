Cristiano Ronaldo le dă clasă tuturor jucătorilor din Liga Campionilor. Top 10 cele mai bine plătite staruri din fotbal

. Starul naționalei Portugaliei și al lui Al Nassr e la ani lumină distanță chiar și de Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Cristiano Ronaldo, salariu astronomic la Al Nassr. Îi lasă mult în spate pe Lionel Messi, Neymar și Kylian Mbappe

, conform un top realizat de celebra revistă . Doar din salariul de la echipa de club, starul portughez încasează 203 milioane de euro. Anual, atacantul în vârstă de 39 de ani are venituri de 263 de milioane de euro.

Pe locul doi în această ierarhie se află Lionel Messi, care are însă un salariu de patru ori mai mic decât Ronaldo la Inter Miami. Campionul mondial cu naționala Argentinei are un salariu 55, 3 milioane de euro în SUA. Veniturile anuale ajung la 124 de milioane de euro, mult sub ceea ce încasează însă rivalul său, Cristiano Ronaldo.

Podiumul este completat de Neymar Jr., proaspăt revenit pe terenul de fotbal după o accidentare gravă. Starul brazilian al lui Al Hilal primește un salariu de 73,7 milioane de euro și în total ajunge la venituri de 101 milioane de euro.

Cristiano Ronaldo și Neymar nu sunt singurii. Arabia Saudită îngroapă fotbaliștii în bani

Karim Benzema are și el un salariu uriaș la Al-Ittihad. Atacatul în vârstă de 36 de ani are o leafă de „doar” 92,2 milioane de euro! Francez mai primește și din alte surse circa 3,6 milioane de euro și totalizează 96,8 milioane de euro.

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, e abia pe locul 5 în acest top. Al doilea cel mai scump jucător din lume are la 25 de ani un salariu de 64,5 milioane de euro. Veniturile sale anuale ajung însă la 82,9 milioane de euro.

Erling Haaland, cel mai scump fotbalist din lume se află la distanță mare de primele locuri. Atacantul lui Manchester City are un salariu de 42,8 milioane de euro. Norvegianul câștigă anual 55,3 milioane de euro.

Viitorul Balon de Aur, abia pe locul 7 în clasament

Vinicius Jr. are o șansă foarte mare să câștigă Balonul de Aur. încasează pe Bernabeu un salariu de 36,9 milioane de euro. În total, veniturile brazilianului sunt 50,7 milioane de euro.

Pe locul 8 în acest clasament este starul lui Liverpool, Mohamed Salah. Egipteanul are un salariu faraonic pe Anfield Road în valoare de 32,3 milioane de euro. În total, veniturile sale anuale ajung la 48,8 milioane de euro.

Sadio Mane, coechipierul lui Cristiano Ronalo de la Al Nassr, e pe abia pe locul 9, cu un salariu de 44,2 milioane de euro. Câștigurile sale anuale ating cifra de 47,9 milioane de euro.

Top 10 venituri din fotbalul mondial este închis de Kevin de Bruyne. Belgianul „cetățenilor” este plătit cu 32,2 milioane de euro, la fel ca Salah. Veniturile sale însă sunt de doar 35,9 milioane de euro.

263 milioane de euro câștigă anual Cristiano Ronaldo

225 de milioane de euro câștigă împreună Lionel Messi și Neymar Jr.