Cristiano Ronaldo mai adaugă un trofeu în vitrină! Lusitanul a primit „Gheata de Aur” în Arabia Saudită

Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 09:15
Cristiano Ronaldo mai adauga un trofeu in vitrina Lusitanul a primit Gheata de Aur in Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo a primit „Gheata de Aur” pentru titlu de golgheter în sezonul trecut din Arabia Saudită. Foto: Colaj FANATIK

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să fie de neoprit. Cu fiecare an care trece, superstarul portughez are o dorință din ce în ce mai mare de succes, iar foamea sa pentru goluri nu poate fi potolită de nimeni și nimic. Înaintea partidei pe care Al Nassr o dispută în etapa a doua de campionat, CR7 a primit „Gheata de Aur” pentru cele mai multe goluri marcate în stagiunea precedentă.

Cristiano Ronaldo a câștigat „Gheata de Aur” din Arabia Saudită în al doilea an consecutiv

Cristiano Ronaldo are un nou motiv de bucurie, iar trofeul pe care l-a primit înaintea partidei dintre Al Nassr și Al Kholood nu face decât să-i mângăie orgoliul. Portughezul trebuie să-și facă loc în vitrină pentru o nouă „Gheată de Aur” a Arabiei Saudite, titlu pe care l-a câștigat și în urmă cu două sezoane.

Ronaldo a reușit să înscrie de 25 de ori în stagiunea precedentă, la două goluri distanță de principalul urmăritor, Ivan Toney, și la 4 reușite de fostul său coleg de la Real Madrid, Karim Benzema. Lupta a fost mult mai strânsă decât cea din urmă cu două sezoane, atunci când Saudi Pro League nu era plină de vedete.

Astfel, lusitanul și-a trecut în cont al șaptelea titlu de golgheter al unui campionat. De-a lungul carierei sale, în afară de cele două sezoane din Golf, el a mai fost golgheter în Premier League, Serie A și de trei ori în La Liga.

Atacantul lui Al Nassr, la 57 de goluri de un vis uriaș. Câte goluri a marcat Cristiano Ronaldo în carieră

Cristiano Ronaldo este cel mai mare marcator al tuturor timpurilor cu 943 de goluri marcate pentru club și națională la nivel de seniori. Marele său vis este acela de a atinge borna fabuloasă de 1000 de goluri, lucru care cel mai probabil se va întâmpla, dacă atacantul în vârstă de 40 de ani va fi apt de joc.

La ultima acțiune a echipei naționale, Cristiano Ronaldo și-a mai trecut 3 reușite în cont după ce a marcat o „dublă” în poarta Armeniei și a punctat din penalty în fața Ungariei.

