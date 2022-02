Cristiano Ronaldo a dezvăluit cât vrea să mai joace. La ce vârstă se va retrage starul portughez

Starul portughez al lui Manchester United, , a acordat un interviu în care a făcut cunoscut că are de gând să mai joace încă 4-5 la nivel înalt, dar vrea și să câștige trofee.

Cristiano Ronaldo vrea să mai joace încă 4-5 ani la nivel înalt

Starul portughez a dezvăluit că nu se gândește la retragere. Într-un interviu acordat celor de la DAZN, preluat de , a anunțat că are de gând să mai joace cel puțin 4-5 ani.

„Știu că nu vor mai trece mulți ani până să mă opresc din a juca fotbal, dar am de gând să mai fiu pe teren încă 4-5 ani.

Este greu de spus că nu vreau mai mult, dar, dacă sunt la un club care îmi oferă posibilitatea de a câștiga trofee, de ce nu?!

Cariera mea a fost o călătorie foarte frumoasă. Am lăsat o amprentă oriunde am fost. Mai sunt jucători în istorie care să fi ajuns la cifrele pe care le am eu.

Dar eu sunt foarte încântat în acest moment de tot ce am făcut și că pot să spun cu mândrie ‘peste tot pe unde am jucat, am lăsat ceva în urma mea’. Iar asta mă face fericit”, a declarat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a găsit echilibrul pentru a juca la nivel înalt încă 4-5 ani

Cristiano Ronaldo a găsit cheia pentru a face performanță și la 37 de ani, pe care i-a împlinit pe 5 februarie. „Trebuie să fii deștept și să recunoști că nu poți să joci la 35 de ani la fel cum o făceai când aveai 8, 20 sau 25 de ani.

Nu este același lucru. Este vorba de maturitatea, experiența și inteligența de a înțelege că poate pierzi în unele privințe, dar câștigi în altele.

Trebuie să ai echilibrul potrivit pentru a putea continua să concurezi și să fii la cel mai înalt nivel”, a mai spus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo are o carieră de succes și datorită dietei pe care o folosește

Coechipierul său de la echipa națională, Jose Fonte, a spus că Ronaldo este un de a ține dietă.

„Evident, de regulă, el mănâncă frumos și curat, știți acea quinoa drăguță și toate chestiile astea sănătoase. Multe ouă, cartofi dulci, broccoli, lui îi place asta.

Ne uităm mereu la ceea ce mănâncă și ce face, știi că este cel mai bun și vrei să reproduci ceea ce face pentru că trebuie să facă ceva corect”, a mai spus Jose Fonte.

Ronaldo nu doarme niciodată mai puțin de opt ore. „Mă culc devreme și mă trezesc devreme, mai ales înainte de meciuri. Somnul îmi ajută mușchii să se recupereze, ceea ce este foarte important”, a declarat el pentru FourFourTwo.

De menționat că unul dintre tabieturile lui Ronaldo înaintea oricărui meci, indiferent de locul, de desfășurare și de competiție, este să , înaintea partidei.