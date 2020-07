Cristiano Ronaldo şi mesajul care a strâns 4 milioane de like-uri: “Titlul este dedicat în special fanilor care suferă din cauza pandemiei”

Juventus s-a impus în partida cu Sampdoria, cu 2-0, și a devenit pentru a noua oară campioana Italiei. Autor al unui gol, Cristiano Ronaldo a sărbătorit succesul şi pe reţelele de socializare.

“Bătrâna Doamnă” scrie istorie în Italia şi bate recorduri pe bandă rulantă, iar următorul pas este atingerea a 10 titluri consecutive, performanţă pe care Juventus o vrea în sezonul viitor.

Cristiano Ronaldo a câștigat pentru a doua oară campionatul alături de Juventus și a postat un mesaj pentru colegii și fanii săi. Acesta a adunat 4 milioane de aprecieri.

Cristiano Ronaldo, mesaj care a strâns 4 milioane de like-uri. Ce a scris portughezul

”Campioni ai Italiei. Încântat pentru al doilea campionat consecutiv și pentru continuarea construirii istoriei acestui mare și splendid club. Acest titlu este dedicat tuturor fanilor lui Juve, în special celor care au suferit și suferă de pandemia care ne-a luat prin surprindere pe toți, dând lumea peste cap. Nu a fost ușor!

Curajul, atitudinea și determinarea voastră au fost forța de care aveam nevoie pentru a înfrunta acest sfârșit strâns al campionatului și pentru a lupta până la capăt pentru acest titlu care aparține întregii Italii. O mare îmbrățișare tuturor!, a postat Ronaldo, pe rețelele de socializare.

Ronaldo este al treilea fotbalist din istoria torinezilor care a reușit să înscrie cel puțin 30 de goluri într-un singur campionat.

Ce a spus Maurizio Sarri după ce Juventus a câştigat al 9-lea titlu consecutiv

Maurizio Sarri a câștigat și el titlul după campionatele cucerite de Juve împreună cu Antonio Conte și Max Allegri. Pentru Juventus este al 36 titlu din istoria sa câștigat matematic ieri seară după ce a învins-o cu 2-0 pe Sampdoria.

Antrenorul a venit la Juventus după ce a câștigat Europa League în 2019 cu Chelsea (primul lui trofeu!). Jocul campioanei nu a funcționat cum ar fi trebuit după reluarea campionatului, suporterii i-au cerut lui Sarri să plece după meciurile proaste făcute cu Milan, Atalanta, Sassuolo și Udinese. Defensiva campioanei a fost cea mai slabă din ultimii 9 ani.

”Dacă ați câștigat campionatul și cu mine, sunteți chiar puternici”, a spus Sarri. Antrenorul nu a câștigat titlul cu Napoli, dar a făcut-o cu Juventus. Sarri a debutat pe banca tehnică la Empoli:

”Cristiano și Dybala au făcut diferența, mare parte din titlu e meritul lor. A fost o stagiune dificilă, ciudată și foarte obositoare. E greu să învingi o echipă care câștigă de atâția ani. N-a fost o plimbare pentru a ne menține în vârf, niciodată nu era scris că trebuie să fim iar primii. Am făcut-o însă, cu două etape mai devreme. Nu știu dacă sunt subevaluat, dar știu că foarte puțini antrenori aflați în activitate au trimfat în Italia și în Europa. Clubul e constanta în acești nouă ani. Te face să câștigi, iar în momentele grele îți stă mereu alături. N-am mai așteptat fluierul final, de teama băii cu apă în teren. Am preferat s-o primesc înăuntru, oricum m-au prins jucătorii”.

Sarri s-a dezlănțuit în vestiar unde a destupat și a băut șampania. 61 de ani și 198 de zile este vârsta la care a obținut Sarri titlul. Nils Liedholm, cu AS Roma era cel mai bătrân la 60 de ani și șapte luni.