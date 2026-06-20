Cristiano Ronaldo, mesaj din 6 cuvinte după ce a fost distrus la finalul meciului Portugalia – RD Congo 1-1

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Valuri de acuzații au curs la adresa lui Cristiano Ronaldo după ce a avut o prestație catastrofală în partida Portugalia – RD Congo 1-1, din prima etapă a fazei grupelor de la Cupa Mondială 2026. Însă, atacantul a dat dovadă de înțelepciune într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după Portugalia – RD Congo 1-1

au fost îngrijorătoare la prima întâlnirea de la turneul final, iar lusitanii nu au reușit decât un 1-1 în fața mult mai modestei RD Congo. Și asta în condițiile în care cu o zi înainte marele său rival Leo Messi a realizat un hattrick în duelul Argentina – Algeria 3-0.

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Rețelele de socializare au fost umplute de mesaje critice la adresa lui Cristiano Ronaldo, dar și de . De la glume precum ”dat dispărut” și până la ”varianta de pe Temu a lui Messi”, lusitanul a fost umilit în fel și chip.

Deși nu i-au picat bine toate aceste comentarii, Ronaldo s-a abținut să răspundă în vreun fel. Singurul său mesaj a fost unul scurt de doar 6 cuvinte, dar care arată forța mentală a unuia dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile. ”Concentrează-te pe ceea ce poți controla”, a scris el, pe contul de Instagram.

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Pus la zid după startul dezastruos de la Cupa Mondială 2026

Nu numai că nu a marcat și nu a contribuit la jocul ofensiv al naționalei Portugaliei, dar Cristiano Ronaldo în partida cu RD Congo, lucru rușinos pentru un jucător de acest nivel.

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Evoluția sa mult sub așteptări , care analizează Mondialul la Antena 1. ”Foarte șters. Cel mai slab din naționala Portugaliei”, a declarat Tamaș, în timp ce Alexa a precizat: ”Cu Ronaldo în teren, Portugalia e ca și cum evoluează cu un jucător în minus”.

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Și fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat deranjat de evoluția lui Cristiano Ronaldo și nu s-a putut abține să nu facă . ”Ronaldo pare că a rămas acasă. Are 21 de atingeri în statistici? Cine a făcut statisticile astea cred că e fan Cristiano Ronaldo. O fi făcut două atingeri în careu și alte 19 atingeri la încălzire. (n.r. – râde)

Ronaldo cred că îl ia de fraier pe Messi, dar nu știe ce îi pregătește. Am vorbit cu oameni din staff-ul lui Messi și vrea să participe și peste 10 ani la Cupa Mondială, să îl termine de tot de Ronaldo”, a spus Panduru.

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Sora lui Cristiano Ronaldo a ieșit la atac

Dacă marea vedetă a reprezentativei Portugaliei a hotărât să ignore comentariile răutăcioase apărute în mediul online, nu același lucru s-a întâmplat cu sora sa mai mare. .

”Au uitat ca prin magie cum să paseze, cum să recupereze, cum se contraatacă în meci. Acest Campionat Mondial este ciudat. Dar așa cum am auzit mereu: ‘Începuturi modeste, finaluri de succes’.

Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne așteptam să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după umila mea părere”, a fost mesajul postat de sora internaționalului portughez, pe contul de Instagram.