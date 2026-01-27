Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o sărbătorește vedeta

ADVERTISEMENT

Renumitul jucător de fotbal, care evoluează pentru Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a venit cu un mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa. Care este, de fapt, ocazia specială pe care o sărbătorește Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo, postare unică pentru Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo urmează să ajungă la altar cu aleasa inimii sale, Georgina Rodriguez. Frumoasa brunetă are o siluetă impecabilă, dar asta nu o împiedică să le aprecieze pe alte soții de fotbaliști. .

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp iar acum se bucură de o nouă reușită. A avut parte de o postare specială din partea sportivului care joacă pentru Al-Nassr. Lusitanul nu s-a ferit să-și exprime sentimentele.

Mediul virtual a fost spațiul ideal în care vedeta a notat un mesaj inedit din doar 8 cuvinte. Acesta se adresează celei cu care s-a logodit acum 5 luni. Concret, nu a trecut cu vederea ziua de naștere a iubitei sale.

ADVERTISEMENT

Bruneta a împlinit 32 de ani, o ocazie numai bună pentru a sărbători alături de cei dragi. Georgina Rodriguez a repostat fotografia fotbalistului, lăsând totodată și un comentariu cu o inimioară de culoare roșie.

ADVERTISEMENT

„La mulți ani femeii vieții mele”, este descrierea pe care a lăsat-o sportivul, în dreptul unei imagini cu viitoarea sa soție. Postarea de pe Instagram a adunat numeroase comentarii și peste 5,2 milioane de likeuri.

Vezi această postare pe Instagram

ADVERTISEMENT

Cât de importantă este familia pentru Cristiano Ronaldo

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu aproximativ 3 ani, Cristiano Ronaldo a vorbit extrem de frumos despre iubita sa. Georgina Rodriguez este o parteneră de viață implicată în toate aspectele care țin de viața fotbalistului.

Creatoarea de conținut este mama a două fete, Alana Martina și Bella Esmeralda. Pe de altă parte, portughezul a devenit tată prin intermediul unor mame surogat, având încă trei copii: Ronaldo Junior, Eva și Mateo.

„Familia mea este întotdeauna lângă mine. Gio este implicată în toate proiectele mele, iar eu, la rândul meu, o sprijin. Are drumul ei (n.r. – în afaceri) și o susțin 100%. Vom fi mereu împreună.

Unul lângă altul suntem mult mai puternici. Am mulți prieteni spanioli. Sper să petrecem la Madrid la fel de mult timp precum și în celelalte locuri unde avem case în Spania.

Spania este, cu siguranță, unul dintre locurile în care vom locui după ce îmi termin cariera”, a susținut la acea vreme, Cristiano Ronaldo, conform . Sportivul are o legătură puternică cu logodnica sa.