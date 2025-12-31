Sport

Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru ziua de naștere a mamei sale: ”Ești mereu alături de mine”

Ce postare specială a transmis Cristiano Ronaldo în ziua în care mama sa își sărbătorește aniversarea. Internauții au reacționat în număr foarte mare.
31.12.2025 | 16:00
Cristiano Ronaldo mesaj emotionant pentru ziua de nastere a mamei sale Esti mereu alaturi de mine
Mama lui Cristiano Ronaldo împlinește 71 de ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Cristiano Ronaldo are o relație frumoasă cu mama sa, Maria Dolores dos Santos Aveiro. În ultima zi din 2025 starul celor de la Al-Nassr a transmis un mesaj emoționant pentru ziua de naștere a femeii care împlinește 71 de ani.

Postarea lui Cristiano Ronaldo pentru mama sa

În mod regulat, Cristiano Ronaldo postează imagini cu persoanele dragi din viața sa. Pe 31 decembrie 2025 celebrul fotbalist, care se apropie de 1.000 de goluri marcate în carieră, a făcut o postare specială care se adresează unei femei despre care vorbește numai de bine.

Renumitul sportiv a lăsat un comentariu neașteptat pe rețelele de socializare. Acesta are legătură cu mama sa, care își aniversează ziua de naștere. Cu această ocazie, jucătorul de la Al-Nassr i-a transmis toate gândurile bune.

Portughezul are numai aprecieri pentru Maria Dolores dos Santos Aveiro, care a trecut prin chinuri cumplite în ultimii ani. A avut numeroase probleme de sănătate, dar mereu l-a avut alături de fiul său drag.

„La mulți ani fericiți, mamă! Mulțumesc pentru tot ceea ce ești și ești mereu alături de mine. Te iubesc mult”, a notat Cristiano Ronaldo, pe contul de Instagram. Mesajul este însoțit de un emoticon în formă de inimă roșie.

„Fie ca astăzi să aveți parte de toată afecțiunea pe care o meritați”, „La mulți ani” sau „Frumos, Dumnezeu să te binecuvânteze”, sunt câteva dintre comentariile primite de lusitan de la fani.

Cu ce probleme s-a confruntat mama lui Cristiano Ronaldo

Maria Dolores dos Santos Aveiro a dezvăluit cu ce situații neplăcute s-a confruntat de-a lungul timpului. Mama lui Cristiano Ronaldo a fost un sprijin important pentru starul portughez, alături de tatăl acestuia, Jose diniz Aveiro.

Sportivul a fost crescut de părinții săi în localitatea Funchal din Santo Antonio. La un moment dat, femeia a povestit că s-a gândit să facă avort atunci când era însărcinată cu celebrul fotbalist. Dezvăluirea a fost făcută în documentarul intitulat Ronaldo.

„Este un copil pe care am vrut să-l avortez. Dumnezeu nu a vrut să se întâmple asta și am fost binecuvântată din cauza asta, iar Dumnezeu nu m-a pedepsit. Uneori, Ronaldo își bate joc de mine.

Spune «Nu voiai să mă nasc. Dar acum vezi că sunt aici și vă ajut pe toți». Și, ei bine, uneori râdem și noi de asta”, a spus mama lui Cristiano Ronaldo, conform tabloidului britanic The Sun.

În 2007, Doloros a aflat că suferă de cancer la sân. Zeci ani mai târziu a descoperit că boala a reapărut. În 2020, a fost internată în spital din cauza unui accident vascular cerebral. În prezent, femeia s-a recuperat complet.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
