Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă

Lindsey Vonn, una dintre cele mai mari schioare ale lumii, se recuperează după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Iată ce mesaj superb a primit de la Cristiano Ronaldo, dar și de alte vedete de renume.

Ce i-a spus Cristiano Ronaldo lui Lindsey Vonn

Cristiano Ronaldo se numără printre cei mai buni jucători de fotbal. Are talent și ambiție, calități pe care le observă și le apreciază și la alte persoane din jurul său, mai ales după ce .

Renumitul sportiv portughez nu a stat deoparte când a aflat de momentul neplăcut care a făcut-o pe Lindsey Vonn să renunțe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Schioarea de 41 de ani a suferit mai multe intervenții chirurgicale.

După ce a fost externată din spital i-a mulțumit medicului care a operat-o și care a decis să nu-i amputeze piciorul. Imediat a primit numeroase reacții, starul celor de la Al-Nassr numărându-se printre cei care i-au transmis încurajări.

„Campionii sunt definiți de momentele în care câștigă și de momentele în care refuză să renunțe. Lindsey Vonn, munții pe care i-ai cucerit nu au fost niciodată atât de mari precum forța pe care o ai.

Continuă să lupţi. Legendele se ridică întotdeauna”, a scris Cristiano Ronaldo, în secțiunea de comentarii de pe . „Renunțarea nu este o opțiune”, a completat Zlatan Ibrahimovic, pe aceeași rețea.

Rafael Nadal i-a lăsat trei emoticoane în care își exprimă forța și curajul. De asemenea, Lindsey Vonn a primit un mesaj surprinzător de la Nadia Comăneci. Gimnasta supranumită „Zeița de la Montreal” i-a trimis o inimă roșie, semn că îi este alături.

Prin ce trece, de fapt, Lindsey Vonn

Lindsey Vonn este recunoscătoare cadrelor medicale care au făcut tot ce le-a stat în puteri să o ajute. A stat în spital două săptămâni, însă acum a ieșit și urmează să se recupereze pentru moment într-o unitate hotelieră.

A stat imobilizată o perioadă îndelungată, dar a făcut un paș uriaș spre revenire. E conștientă că este vorba de o leziune complicată, care i-a pus viața în pericol. Din fericire, în prezent lucrurile sunt mai bine pentru ea.

„Sper că am explicat suficient de bine leziunea mea. Nu sunt medic, așa că vă rog să mă iertați dacă nu explic ceva perfect. Când s-a produs accidentul, situația a fost destul de dificilă din multe puncte de vedere.

În cele din urmă, s-a revenit la normal. Vă mulțumesc încă o dată, dr. Tom Hackett. Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe trecerea de la scaunul cu rotile la cârje în câteva săptămâni.

Va dura aproximativ un an până când toate oasele se vor vindeca, apoi voi decide dacă vreau să scot toate implanturile metalice sau nu, după care voi reveni în sala de operație pentru a-mi repara definitiv ligamentul.

Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Măcar am ieșit din spital”, a notat schioarea americană, pe rețelele de socializare. Lindsey Vonn a câștigat două medalii de aur și două de argint la Campionatul Mondial, între anii 2008-2009.

Cristiano Ronaldo i-a înseninat, cu siguranță, ziua cunoscutei sportive. Starul portughez este foarte carismatic și reușește să uimească cu afirmațiile sale. Are o carieră uriașă și mulți bani în conturi, deși un .