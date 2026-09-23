Cristiano Ronaldo, mesaj uluitor pentru „hateri”: „Încearcă să mă omoare de 20 de ani! Nici cu pușca nu le-ar merge”

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Cristiano Ronaldo a fost convocat din nou la naționala Portugaliei, chiar dacă are 41 de ani. În aceste condiții, în care unii fani deja strâmbă din nas când aud de el, Cristiano Ronaldo a mărturisit că cei mai mulți „hateri” îi are chiar la el acasă, în Portugalia.

Cristiano Ronaldo a avut un mesaj dur pentru „haterii” săi care nu-l înghit indiferent ce ar face

Pe principiul „nimeni nu e profet în țara sa”, Cristiano Ronaldo le transmite acestora să nu se mai obosească să-l critice, chiar dacă vor să-l „omoare de mai bine de 20 de ani”, desigur metaforic. Portugalia are un nou selecționer, pe Jorge Jesus, după ce Roberto Martinez a fost dat afară, astfel că CR7 a primit din nou credit pentru a îmbrăca tricoul naționalei, conform

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, Cristiano Ronaldo a remarcat cum a fost primit foarte bine de fani la Cupa Mondială din SUA, dar nu este la fel de apreciat la el acasă în Portugalia. „Nu pot să fiu 100% sincer. Uneori trebuie să fiu diplomat. Ce m-ai întrebat acum e ceva ce am discutat de multe ori acasă, cu prietenii mei. Am jucat fotbal mulți ani și am fost primit bine în majoritatea locurilor.

Au fost și unele locuri în care lumea a fost mai ostilă, dar asta pentru că jucam pentru Real Madrid, Manchester United sau Juventus, așa că era normal. Dar acum vorbim doar de echipa națională. Poate că Mondialul de anul acesta a fost locul în care am simțit cea mai multă dragoste, e adevărat. Dar nu spun că nu simt dragoste și în Portugalia. Simt. Simt că portughezii mă iubesc foarte mult și au o afecțiune aparte pentru mine”, și-a început Ronaldo discursul.

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Cristiano Ronaldo se simte „vânat” de hateri, însă le transmite că nu l-ar putea atinge nici cu pușca

Cu toate acestea, portughezul simte că există oameni care îi vor răul indiferent ce ar face, astfel că încearcă să-i ignore pe cât posibil. „Dar, pe lângă astea, știu și înțeleg foarte bine că unor oameni le place să mă atace și au încercat să mă omoare de ani de zile încoace. Dar nu le va merge niciodată, decât dacă vin cu o pușcă de vânătoare! Și, chiar și așa, tot m-aș feri de glonț, vă dați seama! Dar m-am obișnuit. Trăiesc asta de mai bine de 20 de ani, așa că sunt foarte obișnuit. Ce îmi rămâne în amintire sunt oamenii care mă iubesc, nu cei care nu o fac. Pentru că ce pot controla controlez, iar ce nu pot controla nu o fac.

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Pe orice stadion merg, chiar și pe cel al lui Porto, unde e o rivalitate, deoarece am jucat pentru Sporting. Și la Benfica acasă la fel. Simt multă dragoste din partea portughezilor. Și, dacă o duzină de oameni nu mă plac, asta nu mă va face să nu îmi mai iubesc poporul. Simt puternic dragostea lui”, a declarat Cristiano Ronaldo.

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Portugalia va debuta acasă în Liga Națiunilor cu Țara Galilor, joi, 24 septembrie, de la ora 21:45. Pentru portughezi urmează meciurile cu Norvegia (deplasare, 27 septembrie), Danemarca (deplasare, 1 octombrie), Norvegia (acasă, 4 octombrie), Danemarca (acasă, 14 noiembrie) și Țara Galilor (deplasare, 17 noiembrie).