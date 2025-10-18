Cristiano Ronaldo, milioane de aprecieri după ultima schimbare de look. Fotbalistul nu a mai fost văzut așa de ani buni. Foto

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a devenit viral pe rețelele de socializare. Pe social media a primit milioane de aprecieri după ultima schimbare de look. Jucătorul care are nu a mai fost văzut așa de ani buni.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, milioane de aprecieri după ultima schimbare de look

Cristiano Ronaldo reușește să impresioneze orice ar face, nu doar atunci când este pe teren. Renumitul jucător a fost luat cu asalt de cei care sunt la curent cu activitatea din social media, unde are peste 600 de milioane de urmăritori.

Ajuns la 40 de ani, a primit milioane de like-uri din partea fanilor. Totul s-a întâmplat după ce s-a lăsat pe mâinile unui frizer. Și-a schimbat look-ul și acest lucru a fost pe placul internauților.

ADVERTISEMENT

Peste 4 milioane de persoane au reacționat la imaginile distribuite de sportiv. Acesta a decis să se tundă foarte scurt, aproape de zero. A mai avut această tunsoare în urmă cu foarte mulți ani, când evolua pentru Juventus.

„Muncind din greu”, este descrierea pe care a lăsat-o Cristiano Ronaldo, în dreptul fotografiilor de pe Instagram. În poze, fotbalistul se află la un antrenament, printre fanii săi numărându-se și sportivi români.

ADVERTISEMENT

Dennis Politic și Darius Olaru au reacționat la pozele publicate de jucător. „Această tunsoare aduce mereu noi obiective și recorduri în cariera sa, cred și de data asta”, a notat unul dintre internauți.

ADVERTISEMENT

De ce Cristiano Ronaldo nu renunță la fotbal

Cristiano Ronaldo a explicat care este motivul pentru care nu se retrage din fotbal. Are 40 de ani și primește această întrebare frecvent, însă jucătorul portughez consideră că mai are multe lucruri de demonstrat.

„Apropiații, în principal din familia mea, spun: «E deja timpul să te retragi. Ai făcut totul. De ce vrei să marchezi o mie de goluri? Ai deja peste 900, ce diferență ar fi?». Eu nu gândesc așa.

ADVERTISEMENT

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională și de ce să nu continui? Sunt sigur că, atunci când voi termina, voi pleca împlinit, pentru că am dat totul din mine.

Știu că nu mai am mulți ani de jucat, dar puținul pe care îl am, încerc să-l savurez la maximum… Dacă aș putea, aș juca fotbal doar pentru echipa națională, nu aș juca pentru niciun alt club”, a spus Cristiano Ronaldo, relatează .

Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai buni jucători de fotbal

În prezent, fotbalistul evoluează pentru Al Nassr. De asemenea, este căpitanul naționalei Portugaliei, având în palmares numeroase trofee importante pe care le-a adunat de-a lungul carierei din domeniul sportiv.

A marcat 948 de goluri, dar nu vrea să se oprească aici. Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, alături de rivalul său Lionel Messi. Recent, a fost distins cu trofeul pentru „Cel Mai Bun din Toate Timpurile”, la gala Liga Portugal Awards.

„Vreau să mulțumesc Ligii pentru acest premiu de cel mai bun jucător dintotdeauna. Este o mândrie enormă să câștig ceva pentru țara mea.

Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat de-a lungul carierei să obțin acest trofeu minunat, precum și antrenorilor și tuturor celor care m-au sprijinit pe acest drum pentru a deveni din ce în ce mai bun”, a spus Cristiano Ronaldo, conform .