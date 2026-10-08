Cristiano Ronaldo nu a mai rezistat și i-a trimis un mesaj devastator în direct: „Spune-i blondului ăluia asta!”

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să fie destul de aspru criticat în anumite medii pentru (72 de ani). De exemplu, în Anglia, acolo unde starul lusitan a scris istorie în tricoul lui Manchester United, acest subiect a devenit în ultimele zile un motiv de polemici extrem de încinse în direct.

Cristiano Ronaldo, replică devastatoare în direct pentru unul dintre criticii săi

Este deja bine cunoscut faptul că este un apropiat al lui CR7 și, bineînțeles, prin prisma aceasta îl apără cu înverșunare pe acesta cu orice ocazie. El realizează frecvent un podcast foarte urmărit, „Football Uncensored”. Cel mai recent, a avut o dezbatere contradictorie cu Simon Jordan, comentator talkSPORT și fost președinte la Crystal Palace la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Acesta din urmă îl critica dur pe Ronaldo pentru comportamentul său de la echipa națională din ultima perioadă, în vreme ce Morgan încerca să îl combată. La un moment dat, Piers Morgan i-a trimis lui Cristiano un fragment din podcastul respectiv, o secvență în care starul de la Al-Nassr era atacat în termeni duri de către Jordan.

Ce i-a transmis Cristiano Ronaldo lui Piers Morgan despre comentatorul Simon Jordan, fost președinte la Crystal Palace

La scurt timp, Cristiano Ronaldo i-a răspuns lui Morgan prin intermediul unui mesaj trimis pe telefon. Replica fotbalistului la adresa comentatorului a fost una devastatoarea și chiar a fost citită de realizatorul emisiunii în direct, acesta izbucnind în râs în momentele respective. „Spune-i blondului ăluia să înceteze cu botoxul. Arată ca un măr”, a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo, preluat de jurnaliștii portughezi de la

ADVERTISEMENT

Ultimele evenimente legate de scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

După cum se știe deja destul de bine, recent Cristiano Ronaldo a publicat un comunicat amplu în care și-a prezentat punctul de vedere vizavi de cele întâmplate la naționala Portugaliei în contextul acțiunii din Liga Națiunilor. Ulterior, în legătură cu această chestiune și a răspuns în felul următor: „Am citit comunicatul, iar acum, ca în fiecare zi, mă duc la Federație să muncesc, să mă gândesc la echipă și la naționala Portugaliei. Nu mai am nimic de spus”.