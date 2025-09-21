Cristiano Ronaldo nu mai suportă criticile: „Idioți care nu știu nimic despre fotbal”

Joao Felix a devenit în această vară coechipier cu Ronaldo și la Al-Nassr, după ce ei jucau de ceva timp împreună și la naționala Portugaliei. Anterior, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a evoluat pentru unele dintre cele mai importante echipe din Europa, cum ar fi Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona și AC Milan.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo i-a luat apărarea lui Joao Felix într-un mod destul de dur: „Idioții nu înțeleg nimic din fotbal, dar tot își dau cu părerea”

Din momentul în care a semnat cu gruparea din Arabia Saudită, Felix a fost destul de aspru criticat, în special în mediul virtual, pentru decizia lui de a părăsi Europa la o vârstă totuși destul de fragedă în continuare, pentru a juca într-un campionat considerat mult inferior față de cele mai importante ligi de pe „Bătrânul continent”.

De asemenea, lusitanului i s-a mai reproșat și că a ales să semneze cu Al-Nassr exclusiv din perspectivă financiară. În plus, respectivii comentatori chiar s-au referit la Joao Felix cu apelativul de „fotbalist terminat”. În acest context, a simțit nevoia să sară în apărarea coechipierului său de la club și națională și a reacționat destul de vehement din această perspectivă.

ADVERTISEMENT

Starul portughez a lăsat următorul comentariu, în limba maternă, pe X, fostul Twitter, la o postare în care era promovat un podcast în care s-a discutat în acei termeni despre cariera lui Joao Felix: „Idioții nu înțeleg nimic din fotbal, dar tot își dau cu părerea”.

🗣️ Cristiano Ronaldo responds to a podcast that criticized João Félix’s move to Al-Nassr at 25: “Idiots don’t understand anything about football, yet they still give their opinions.” — Football Talk (@FootballTalkHQ)

Cristiano Ronaldo, „gheata de aur” a Arabiei Saudite în sezonul trecut

Ajuns la vârsta de 40 de ani, liderul naționalei Portugaliei a primit recent un nou trofeu individual. Ronaldo a fost golgheterul ediției trecute de campionat din Arabia Saudită, cu 25 de goluri,

ADVERTISEMENT