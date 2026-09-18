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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost inclus în lotul selecționat de Jorge Jesus pentru meciurile din UEFA Nations League. În ciuda faptului că rivalul său de o viață, atacantul saudiților de la Al-Nassr continuă să-și urmărească ultimul obiectiv al carierei: cele 1.000 de goluri înscrise pentru club și națională.

Cristiano Ronaldo a fost chemat la națională de Jorge Jesus

Surpriză sau nu, Cristiano Ronaldo continuă să fie chemat la naționala Portugaliei chiar și la aproape 42 de ani. Deși în timpul Campionatului Mondial din SUA starul lusitan a fost ținta criticilor, Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Al-Nassr, nu pleacă urechea la astfel de opinii.

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Prin urmare, lusitanul va continua să fie căpitanul Portugaliei și în următoarea acțiune din UEFA Nations League. Lotul convocat de Jorge Jesus arată în felul următor: Portari: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica); Fundași: Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG); Mijlocași: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid); Atacanți: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (Dortmund), Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).

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Pauza internațională va fi de trei săptămâni, timp în care echipele naționale vor disputa patru meciuri în UEFA Nations League. Rămâne de văzut dacă mai ales că vor avea dueluri cu echipe care stau foarte bine din punct de vedere fizic.

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Portugalia se află în Grupa 4 din Liga A, alături de Norvegia, Danemarca și Țara Galilor. Fiind vorba patru meciuri, lusitanii vor întâlni o formație de două ori în următoarea perioadă, iar aceasta este Norvegia, surpriza plăcută de la CM 2026. Programul arată astfel:

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