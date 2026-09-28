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Portugalia a învins Norvegia cu 2-1 în etapa a doua din Nations League, dar fără ajutorul lui Cristiano Ronaldo. A doua zi după ce a stat pe banca de rezerve la meciul amintit, „CR7” a făcut o postare pe contul personal.

Cristiano Ronaldo și-a etalat din nou picioarele. Detaliul care a ieșit în evidență

În etapa a doua din Nations League, , scor 2-1. Însă Jorge Jesus (71 de ani) a decis să nu apeleze la serviciile lui Cristiano Ronaldo, cel care . A doua zi după victoria obținută de echipa lui, „CR7” a făcut o postare în mediul online.

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Mai exact, pe contul personal de Instagram, superstarul lusitan a postat o fotografie cu picioarele sale într-un echipament special de recuperare fizică. Ronaldo nu se lasă descurajat de faptul că nu a jucat în ultimul meci și trage tare pentru a reveni în primul „11” al Portugaliei. Un detaliu important care a ieșit în evidență în fotografie sunt degetele sale de le picioare, unde are unghiile vopsite în negru.

De ce bărbații își vopsesc unghiile de la picioare în negru

Cristiano Ronaldo își vopsește de mult timp. Deși în general oja este folosită doar din punct de vedere estetic, pentru ca unghiile de la mâini ori de la picioare să arate mai bine, ea are și alte întrebuințări. O mulțime de sportivi de top, precum luptătorii MMA , recurg la vopsirea unghiilor de la picioare în negru pentru protecție.

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Mai exact, oja previne crăparea, dar și despicarea unghiilor în timpul activităților fizice intense. Mai mult de atât, acoperirea unghiilor cu un strat protector le protejează și de bacterii, dar și de ciuperci, mai ales în cazul celor care poartă încălțăminte cu vârful închis.

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„Cu peste 250.000 de glande sudoripare în picioare, o persoană obișnuită produce aproximativ o jumătate de litru de transpirație pe zi doar la nivelul picioarelor. Aproape toate infecțiile fungice ale unghiilor provin din infecții ale pielii, cunoscute sub numele de piciorul atletului, care se răspândesc apoi la unghie. Lăsarea netratată a acestei infecții a pielii este cel mai mare factor de risc pentru dezvoltarea ciupercii unghiilor”, este explicația oferită de dr. Helen Branthwaite, purtător de cuvânt al Colegiului Regal de Podiatrie din Marea Britanie.