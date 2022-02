Cristiano Ronaldo, o nouă ieșire nervoasă. Ce a făcut imediat după fluierul final în Burnley – Manchester United 1-1. Video

Cu Ronaldo rezervă, Manchester United a obținut doar un punct marți seară, pe terenul codașei Burnley. Portughezul a fost introdus în repriza secundă, dar nu a reușit nimic notabil până la finalul partidei, când a avut o nouă ieșire nervoasă.

„Diavolii” au deschis scorul încă din minutul 18, prin Pogba, care a trimis în poartă de la 10 metri, cu latul, după o centrare de manual a lui Luke Shaw, dar de îndată ce au revenit de la cabine. Weghorst a păcălit apărarea adversă și i-a pasat lui Jay Rodriguez, care, scos din ofsaid de același Shaw, a înscris fără emoții, pe lângă De Gea.

În minutul 68, Ralf Rangnick a apelat la Cristiano Ronaldo, dar acesta a bifat cel de-al cincilea meci fără gol marcat – cu care nu s-a mai întâlnit din sezonul 2008-2009, când îmbrăca tot tricoul lui United, chiar înainte să ajungă la Real Madrid – și a reacționat nervos la final.

Cristiano Ronaldo ran straight off the pitch at the final whistle of Man Utd’s draw with Burnley 😬

— Football on BT Sport (@btsportfootball)