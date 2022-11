Cristiano Ronaldo, ofertă gigant: 255 de milioane de dolari pentru trei sezoane! Trebuie să dea răspuns după Mondial

Fiecare meci al Argentinei lui Messi este însoțit de un anunț legat de marele său rival, Cristiano Ronaldo. După șocul , a fost . Iar acum, simultan cu acest , vine informația oficială legată de o ofertă fabuloasă sosită pe adresa portughezului.

În vară, Cristiano Ronaldo a dorit să găsească un club calificat în Liga Campionilor. Pentru a-și continua aventura în competiția al cărui golgeter all-time este, și o pregătire perfectă pentru Cupa Mondială.

N-a fost să fie. Și a avut parte de o toamnă tensionată la Manchester United. Cu atât mai mult cu cât relația sa cu Erik ten Hag a fost marcată de o mulțime de scandaluri.

În cele din urmă, cumva previzibil, a venit despărțirea. Iar în perioada de mercato de iarnă, desigur, toți ochii se vor îndrepta spre viitoarea destinație a portughezului.

Care, pentru moment, este focusat pe campania la Mondiale. Una începută perfect, cu un .

Desigur, nu va dori să se oprească aici. Și va încerca, pentru Portugalia, dar și pentru el, să bifeze noi reușite. Care să-i permită să aibă pe masă oferte tentante în ianuarie.

Financiar vorbind, deja are una la care, desigur, va reflecta serios. Este vorba despre cea făcută de Al Nassr. Club care pune pe masă 225 de milioane de dolari pentru un acord pe trei ani.

If Ronaldo agrees to the move it will see him play into his 40s.

✍️ Full story with

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo)