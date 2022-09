Cristiano Ronaldo, omagiu pentru Regina Elisabeta a II-a. Mesajul postat de star pe rețelele de socializare

La nici 24 de ore după înfrângerea suferită de echipa lui, Manchester United, în fața lui Real Sociedad cu scorul de 1-0 chiar pe Old Trafford, în prima etapă a grupe E din Europa League, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe contul său de Instagram .

“Deplâng această pierdere cu țara pe care am învățat să o numesc acasă”

Integralist împotriva grupării din Țara Bascilor, starul portughez a evoluat cu o banderolă neagră pe braț, la fel ca și colegii săi, în semn de doliu pentru .

În mesajul postat astăzi pe contul lui de Instagram, care are 477 de milioane de urmăritori, Ronaldo și-a exprimat tristețea pentru dispariția Reginei Elisabeta a II-a, la vârsta de 96 de ani.

“Șapte ani din cariera mea am jucat în Premier League, iar acum sunt la al 8-lea sezon în care trăiesc în Anglia. De-a lungul acestor ani, am simțit dragostea eternă a Regatului Unit pentru Regina sa și cât de importantă a fost și va fi pentru totdeauna Majestatea Sa pentru poporul britanic. Aduc respectul meu pentru memoria ei și deplâng această pierdere de neînlocuit cu țara pe care am învățat să o numesc acasă. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către Familia Regală”, a scris Cristiano Ronaldo pe pagina lui de Instagram.

“De aceea, Ronaldo este GOAT”

Postarea a atras peste patru milioane de aprecieri în doar trei ore după momentul publicării și peste 34 de mii de comentarii, în care fanii și-au exprimat adulația atât pentru Regina Marii Britanii, cât și pentru fotbalistul în vârstă de 37 de ani.

“A fost cu adevărat o femeie remarcabilă”, a fost unul dintre comentarii, în timp ce un alt urmăritor a scris: “De aceea, Cristiano Ronaldo este . Cel mai mare din toate timpurile.”

Portughezul ar fi trebuit să joace duminică în deplasare cu Crystal Palace, dar din cauza decesului Reginei Elisabeta a II-a.

Ronaldo vine săptămâna viitoare în Republica Moldova

Astfel, Ronaldo este așteptat să evolueze săptămâna viitoare în următorul meci al lui Manchester United din grupa E a Europa League.

“Diavolii roșii” vor juca joi în Republica Moldova împotriva lui Sheriff Tiraspol, care a trecut în prima etapă de Omonia Nicosia cu scorul de 3-0.