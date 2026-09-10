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Deși a recunoscut că finalul carierei este destul de aproape, speculându-se faptul că acesta ar fi ultimul său sezon, Cristiano Ronaldo are încă motivație. Și portughezul a jucat un rol important în ultimul succes obținut de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, din nou decisiv pentru Al Nassr

În etapa cu numărul 6 a campionatului Arabiei Saudite, Al Nassr a primit vizita echipei Abha pe King Saud University Stadium din Riyadh. Formația pregătită de Ange Postecoglu s-a impus cu 2-1, dar a avut ceva emoții în final.

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Tabela a fost deblocată de Cristiano Ronaldo. În minutul 22, la o minge centrată din corner de Angelo, superstarul portughez s-a desprins din marcaj, s-a înălțat maiestuos și a trimis cu capul în poartă din 6 metri.

WHAT A GREAT HEADER BY CRISTIANO!!! 🤯 — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews)

Al Nassr și-a majorat diferența în minutul 58 prin Abdullah Al Hamdan, dar a tremurat pe final după ce Abha a redus din diferență prin Nabil Fekir (75). În cele din urmă, defensiva lui Postecoglu a rezistat și gazdele .

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Ronaldo se apropie cu pași repezi de golul 1.000 al carierei

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 979 din carieră, astfel că mai are nevoie de 21 de reușite pentru a ajunge la cifra magică 1.000. Ținând cont de forma arătată de portughez, nu este exclus să-și atingă obiectivul până la finalul sezonului și apoi .

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Imediat după încheierea jocului, Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren și a fost extrem bucuros la înmânarea trofeului. De altfel, el a primit cea mai mare notă și din partea Sofascore, care i-a dat 8,0.

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Cristiano Ronaldo was absolutely delighted after winning the Man of the Match award today. 😄🏆

— CentreGoals. (@centregoals)

În urma acestui succes, Al Nassr a acumulat 15 puncte și este la egalitate în fruntea clasamentului din Arabia Saudită cu Al-Hilal și Al Qadsiah. În etapa următoare, formația lui Ronaldo va juca în deplasare cu Al Khaleej, partida urmând să se desfășoare sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:00.