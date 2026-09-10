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Cristiano Ronaldo, omul meciului în victoria lui Al Nassr. De câte goluri mai are nevoie să ajungă la cota 1.000

Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să fie decisiv pentru Al Nassr în campionatul Arabiei Saudite. Portughezul a dat un gol și a fost desemnat jucătorul meciului.
Traian Terzian
10.09.2026 | 07:00
Cristiano Ronaldo omul meciului in victoria lui Al Nassr De cate goluri mai are nevoie sa ajunga la cota 1000
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Cristiano Ronaldo (41 de ani), decisiv pentru Al Nassr. Sursă foto: @Cristiano
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Deși a recunoscut că finalul carierei este destul de aproape, speculându-se faptul că acesta ar fi ultimul său sezon, Cristiano Ronaldo are încă motivație. Și portughezul a jucat un rol important în ultimul succes obținut de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, din nou decisiv pentru Al Nassr

În etapa cu numărul 6 a campionatului Arabiei Saudite, Al Nassr a primit vizita echipei Abha pe King Saud University Stadium din Riyadh. Formația pregătită de Ange Postecoglu s-a impus cu 2-1, dar a avut ceva emoții în final.

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Tabela a fost deblocată de Cristiano Ronaldo. În minutul 22, la o minge centrată din corner de Angelo, superstarul portughez s-a desprins din marcaj, s-a înălțat maiestuos și a trimis cu capul în poartă din 6 metri.

Al Nassr și-a majorat diferența în minutul 58 prin Abdullah Al Hamdan, dar a tremurat pe final după ce Abha a redus din diferență prin Nabil Fekir (75). În cele din urmă, defensiva lui Postecoglu a rezistat și gazdele au răzbunat eșecul de runda precedentă.

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Ronaldo se apropie cu pași repezi de golul 1.000 al carierei

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 979 din carieră, astfel că mai are nevoie de 21 de reușite pentru a ajunge la cifra magică 1.000. Ținând cont de forma arătată de portughez, nu este exclus să-și atingă obiectivul până la finalul sezonului și apoi să agațe ghetele în cui.

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Imediat după încheierea jocului, Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren și a fost extrem bucuros la înmânarea trofeului. De altfel, el a primit cea mai mare notă și din partea Sofascore, care i-a dat 8,0.

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În urma acestui succes, Al Nassr a acumulat 15 puncte și este la egalitate în fruntea clasamentului din Arabia Saudită cu Al-Hilal și Al Qadsiah. În etapa următoare, formația lui Ronaldo va juca în deplasare cu Al Khaleej, partida urmând să se desfășoare sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:00.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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