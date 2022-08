Cristiano Ronaldo, pe lista neagră a granzilor din Europa! Cinci motive pentru care CR7 a devenit un fotbalist de evitat în mercato

La nici un an de la revenirea la Manchester United, Cristiano Ronaldo dă semne că vrea să plece de pe “Old Trafford”. Ultimele luni au adus sute de speculaţii, iar printre variante s-au numărat PSG, Real Madrid, Bayern Munchen, Chelsea, Atletico Madrid, . Pentru moment, CR7 a rămas în tricoul “diavolilor”, însă în continuare forţează plecarea. Care sunt motivele pentru care starul portughez nu mai este o prioritate pentru marile cluburi europene.

Un prim motiv important pentru care granzii fug de Cristiano Ronaldo este legat de salariul portughezului. La Manchester United, atacantul este liderul statului de plată, cu 611.000 de euro pe săptămână. Ceea ce se traduce în 31.770.000 de euro pe an şi îl face să fie cel mai bine plătit fotbalist din Premier League. În cazul unui transfer, starul “diavolilor” va dori un salariu care să se învârtă în jurul acestei sume, însă nimeni nu este dispus să plătească atâţia bani.

Dintre cluburile vehiculate în această vară ca o posibilă viitoare destinaţie, doar Real Madrid plăteşte un salariu care se apropie de suma primită de Cristiano Ronaldo. Eden Hazard primeşte 31.250.000 de euro pe an, iar jucătorul este considerat drept o afacere eşuată, după suita de accidentări. De asemenea, PSG îi dă un salariu faraonic lui Kylian Mbappe, cifrat la 60.000.000 de euro pe an, aşa că şeicii nu ar avea motive pentru a mări şi mai mult bugetul.

Pe 5 februarie 2023, Cristiano Ronaldo va împlini 38 de ani, o vârstă la care alţi jucători s-au retras deja. Chiar dacă se antrenează la un nivel înalt, iar toată cariera a stat sub semnul unei pregătiri spartane, vârsta începe să-şi spună cuvântul în cazul portughezului.

Vârsta înaintată este un factor important pentru marile cluburi, iar o sumă uriaşă (transfer+salarii) nu ar fi sustenabilă în cazul unui transfer al lui Cristiano Ronaldo. Din punct de vedere al marketing-ului, mutarea ar aduce bani grei în conturile clubului, dar suma nu ar putea să egaleze investiţia, mai ales dacă portughezul ar cere un salariu astronomic.

Cu Ronaldo în echipă, anumiţi jucători ar putea să fie puşi în umbră, fără să mai poată atinge un nivel maxim de performanţă. La Real Madrid, Karim Benzema a fost jucătorul care a avut de suferit din cauza portughezului. Atacantul de 34 de ani a început să aibă cifre de excepţie după plecarea lui CR7, iar în sezonul trecut, când a avut 44 de goluri marcate în 46 de meciuri, a fost omul providenţial pentru “galactici”.

La Juventus, Cristiano Ronaldo i-a oprit creşterea lui Paulo Dybala. Înainte ca “Bătrâna Doamnă” să-l aducă pe portughez, “La Joya” reuşise să marcheze 26 de goluri în 46 de meciuri din sezonul 2017-2018. În următoarea stagiune, după venirea lui Ronaldo, Dybala a strâns 10 goluri în 42 de meciuri.

Ultima “victimă” a lui Cristiano Ronaldo este Bruno Fernandes. La finalul sezonului 2020-2021, portughezul avea 28 de goluri în 58 de meciuri şi era cel mai bun jucător al lui Manchester United. După ce Cristiano Ronaldo a ajuns pe “Old Trafford”, cifrele lui Bruno Fernandes au căzut, la 10 goluri în 46 de meciuri, în stagiunea trecută.

În vara lui 2018, când Juventus l-a transferat, părea că Ronaldo este piesa lipsă din puzzle-ul pentru câştigarea Ligii Campionilor. “Bătrâna Doamnă”, cu starul portughez în lot, a bifat trei eliminări ruşinoase în Champions League, iar momentul de vârf a fost reprezentat de calificarea în sferturile de finală din sezonul 2018-2019.

La Manchester United, Cristiano Ronaldo a avut cifre bune în primul sezon de după revenire, dar în meciurile cu mare miză a fost o fantomă. În dubla cu Atletico Madrid, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, şi în derby-urile cu Manchester City şi Liverpool a avut prestaţii modeste.

În toamna anului trecut, în documentarul “All or Nothing”, microbiştii au putut să vadă un exemplu al felului cum Cristiano Ronaldo reuşeşte să dinamiteze un vestiar. La pauza meciului dintre FC Porto şi Juventus, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, portughezul a avut o ieşire incredibilă, iar Juan Cuadrado a reuşit să-i ţină piept.

Cristiano Ronaldo: Trebuie să lucrăm mai mult. Ce naiba? Nu am jucat nimic. Nimic!

Juan Cuadrado: Liniștește-te

Cristiano Ronaldo: Am jucat ca un rahat!

Juan Cuadrado: Trebuie să fii un exemplu pentru toată lumea

Cristiano Ronaldo: Mă includ și pe mine aici. Trebuie să ne spunem adevărul, am jucat ca un rahat. E meci de Champions League, trebuie să avem personalitate!